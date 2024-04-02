ГУР завдало "значних збитків" військовій цілі у Татарстані, – Reuters

Сьогодні, 2 березня, російський Татарстан зазнав атаки українських безпілотників. Унаслідок атаки завдано "значних збитків" військовим цілям країни-агресора Росії.

Видання посилається на джерело в українській розвідці. Розповідаємо більше про те, про які масштаби "збитків" мовиться.

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Джерело в українській розвідці повідомило Reuters у Києві, що в результаті атаки з використанням безпілотників українського виробництва військовій цілі в Татарстані було завдано "значної шкоди",

– ідеться у статті.

Наслідки атаки

Джерела 24 Каналу повідомляють, що нічна атака на заводи в Татарстані є спільною операцією Служби безпеки та Головного управління розвідки.

Пошкодження НПЗ

Український далекобійний дрон влучив в установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа. Ця установка мала потужність у 8 мільйоніів тонн нафти на рік, що становить 2,6% від загальної річної переробки в Росії.

! Завод входить в п'ятірку найбільших НПЗ росіян.

"Продовжуємо систематично працювати над тим, аби в росії було все менше можливостей фінансувати загарбницьку війну проти України. Ми й надалі перекриватимемо кисень країні-бензоколонці, щоб мінімізувати надходження нафтодоларів до військового бюджету рф", – зазначило джерело.

Удар по заводу зі збірки "Шахедів" в "Алабузі"

Раніше джерела 24 Каналу у спецслужбах повідомляли, що ціллю атаки в цій ОЕЗ став завод зі збірки дронів-камікадзе "Шахед", які росіяни маркують під "Герань-2". Операцію організувало Головне управління розвідки Міноборони України, внаслідок удару є значні руйнування виробничих потужностей, повідомив виданню співрозмовник.

Саме ж керівництво ОЕЗ стверджує, що дрони вдарили по гуртожитку місцевого коледжу "Єлабуга Політех". Прокремлівські ЗМІ пишуть про влучання одного дрона, щонайменше 7 осіб постраждалих.

До слова, останнім часомПро це агенство Reuters повідомляло станом на 17 березня. Уточнювалось, що ця цифра не враховує операції Головного управління розвідки Міноборони України, яке також здійснює удари по російських НПЗ.