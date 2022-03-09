Страшні наслідки авіанальоту російських фашистів на Маріуполь: відео ззовні і зсередини лікарні
9 березня 2022 , 17:58Читать новость на русском
Джерело:Маріупольська міська рада
Внаслідок жахливих обстрілів російських окупантів повністю знищені дитяча лікарня та пологовий будинок. Маріупольська міська рада оприлюднила моторошні відео зсередини і ззовні будівлі.
Відомство продемонструвало, як "рускій мір" знищує українців – дітей та дорослих.
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Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється.
На нелюдський обстріл окупантів вже відреагував президент Володимир Зеленський.
Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо,
– закликав Зеленський.
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