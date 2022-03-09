Страшні наслідки авіанальоту російських фашистів на Маріуполь: відео ззовні і зсередини лікарні

9 березня 2022 , 17:58
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Джерело:

Маріупольська міська рада

Внаслідок жахливих обстрілів російських окупантів повністю знищені дитяча лікарня та пологовий будинок. Маріупольська міська рада оприлюднила моторошні відео зсередини і ззовні будівлі.

Відомство продемонструвало, як "рускій мір" знищує українців – дітей та дорослих. 

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Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється. 

 

На нелюдський обстріл окупантів вже відреагував президент Володимир Зеленський. 

Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо,
– закликав Зеленський. 

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Автор: Ярослава Прадід