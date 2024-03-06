Найближчим часом побачимо проблеми з паливом, – Барієв про наслідки "бавовни" у Феодосії

Потужна "бавовна" завітала до Феодосії. Під ударом опинилось нафтосховище.

Правозахисник Ескендер Барієв озвучив 24 Каналу думку, що індикатором успішності цього удару будуть проблеми з паливом у росіян у Криму. Тим часом, стало відомо, де саме "булькнувся" корабель "Сергій Котов".

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Потужна "бавовна" у Феодосії

Барієв розповів, що наскільки відомо, у Феодосійському регіоні було 5 вибухів. За попередніми даними, 4 вибухи були ефективними, тобто, результативними. За попередніми даними, є пошкодження в резервуарі та порушення нафтогону.

Я думаю, що найближчим часом, найближчими днями ми побачимо, можливо, проблеми з паливом, з нафтопродуктами. У першу чергу з паливом.

– зазначив правозахисник.

Паливо для окупантів

За його словами, якщо так відбудеться, то можна буде говорити, що це важливий індикатор, який буде демонструвати, що удар по резервуарах і нафтогонах був дуже потужним

"Паливо та дизельне пальне для окупантів дуже важливе, бо вони його перевозять на виконання можна сказати "СВО". Тобто, на війну проти України", – наголосив Барієв.

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