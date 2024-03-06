Найближчим часом побачимо проблеми з паливом, – Барієв про наслідки "бавовни" у Феодосії
Потужна "бавовна" завітала до Феодосії. Під ударом опинилось нафтосховище.
Правозахисник Ескендер Барієв озвучив 24 Каналу думку, що індикатором успішності цього удару будуть проблеми з паливом у росіян у Криму. Тим часом, стало відомо, де саме "булькнувся" корабель "Сергій Котов".
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Потужна "бавовна" у Феодосії
Барієв розповів, що наскільки відомо, у Феодосійському регіоні було 5 вибухів. За попередніми даними, 4 вибухи були ефективними, тобто, результативними. За попередніми даними, є пошкодження в резервуарі та порушення нафтогону.
Я думаю, що найближчим часом, найближчими днями ми побачимо, можливо, проблеми з паливом, з нафтопродуктами. У першу чергу з паливом.
– зазначив правозахисник.
Паливо для окупантів
За його словами, якщо так відбудеться, то можна буде говорити, що це важливий індикатор, який буде демонструвати, що удар по резервуарах і нафтогонах був дуже потужним
"Паливо та дизельне пальне для окупантів дуже важливе, бо вони його перевозять на виконання можна сказати "СВО". Тобто, на війну проти України", – наголосив Барієв.
Вибухи у Криму: останні новини
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- У Росії скаржились на ракетну атаку по авіабазі в Гвардійському. Нарікали ще й на те, що внаслідок атаки є поранені окупанти.
- ГУР розкрили деталі операції по атаці на корабель "Сергій Котов". Удар по кораблю було нанесено морським дроном.