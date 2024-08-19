Усі люблять переможців: як операція на Курщині демонструє світу слабкість Росії та силу України

У Москві не очікували наступу на територію Курської області. Силам оборони вдалось успішно прорвати кордон противника.

Народний депутат Олег Дунда розповів 24 Каналу, що Владімір Путін розгублений через операцію ЗСУ. Він не знає, як на це реагувати.

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Послаблення позицій Росії

Олег Дунда підкреслив, що події на Курщині це серйозний удар по зовнішній політиці Росії. Путін завжди намагався показувати світові, що його держава дуже велика й потужна. Начебто вона має значний військовий та політичний вплив, зокрема в Африці та Азії.

Саме тому у більшості країн Африки була нейтральна позиція щодо подій в Україні. Вони вважали, що Росія сильна і краще з нею не сваритися. Проте історія Курщини показує їм, що країна-агресорка крихка,

– зауважив народний депутат.

На його думку, операція Сил оборони у Росії суттєво змінює ставлення країн Азії й Африки до кремлівської влади та, загалом, до війни в Україні.

"Найближчим часом ми побачимо, як велика кількість представників африканських народів на різноманітних конференціях почнуть доєднуватись до позиції України, адже всі люблять переможців", – сказав Дунда.