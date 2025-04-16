"Антонов" замість Boeing: чи здатен український виробник літаків замінити американський

Китайські авіакомпанії зупиняють закупівлі американських Boeing. Це була вказівка влади на рішення США запровадити мито на китайські товари в розмірі 145%. Вартість акцій авіакомпанії Boeing знизилася.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в розмові з 24 Каналом, аналізуючи цю інформацію, поміркував, які можливості могли б відкритися для українського авіапідприємства "Антонов".

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Які позиції мала Україна в будівництві літаків, яка ситуація зараз?

Розмови про те, що АНТК імені Антонова може мати спільні проєкти з Boeing, ведуться доволі давно, вже десятиріччя, але жодного разу до конкретного співробітництва справа не доходила.

Складно сказати, що було причиною: чи то великі амбітні бажання американців, чи то недолуга політика, яку веде підприємство "Антонов". Не можу сказати, що за останні 10 – 15 років було ефективне керівництво цим комплексом,

– наголосив Криволап.

На думку авіаексперта, Україна втратила значні авіаційні потужності щодо літако- та моторобудування. Він нагадав, що після випуску літака "Руслан", а потім його модифікації "Мрії" Україна мала доволі суттєві позиції у сфері будівництва авіатехніки.

"Я пам'ятаю, як "Руслан" вперше прилетів у Ле-Бурже, то фахівці Boeing з олівцями та ватманом замальовували окремі вузли та з'єднання цього літака. Тобто Україна була в авіаційному транспортобудуванні під номером 1. Чи може бути зараз? Може", – впевнений Криволап.

Світ, як зауважив авіаексперт, глобальний. Наприклад, літак F-35 виробляє низка компаній, одні виготовляють ліве крило, інші – праве, однак все втикається у двигуни, яких не вистачає для виконання наявних обсягів замовлень. Було визначено 150 на рік, зараз в планах робити 160, але фахівці не встигають виготовляти необхідну кількість двигунів, бо вони – вершина машинобудування, таку роботу не можна доручити невеличкому підприємству чи майстерні.

Нагадаємо, що на прикладі Китаю авіакомпанія Ryanair може ухвалити рішення відтермінувати на весну 2026 року отримання літаків Boeing, якщо на них накладуть мита. Найбільший європейський лоукостер Ryanair замовив 25 літаків в американського виробника Boeing, постачання першої партії очікувалось наприкінці літа 2025 року.