Наслідки підриву Каховської ГЕС: хронологія 469 дня війни

Триває героїчне протистояння між українськими захисниками та російськими загарбниками – найгарячішою залишається ситуація на Донеччині та Луганщині. Водночас ворог продовжує скоювати терористичні акти.

Середа, 7 червня, це уже 469 день широкомасштабної російсько-української війни. Про найголовніше за цю добу читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Глава нашої держави вкотре наголосив, що метою України в цій війні з Росією є вихід на кордони 1991-го року. Тобто Збройні Сили не мають наміру захоплювати ворожі міста: "Україна не збирається захоплювати території будь-якої держави. Це – найголовніше, що мають розуміти усе," – сказав Зеленський.

01:54 У Міністерстві аграрної політики попередили, що вода на правобережжі Херсонщині може затопити близько 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель. Разом з тим збитки від загибелі всіх біоресурсів у відомстві оцінюють у суму у 10,5 мільярда гривень.

Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях. Це призведе до того, що поля на Півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі,

– йдеться у повідомленні.

01:03 Президент України Володимир Зеленський записав термінове звернення до світу через аварію на ГЕС у Каховці. За його словами, у зоні затоплення до повномасштабної війни жило 100 тисяч людей. Водночас від катастрофи може постраждати близько 80 населених пунктів.

Такий злочин екоциду не міг би статися просто внаслідок обстрілу дамби. Щоб знищити її, російським силам потрібно було свідомо діяти – мінувати, підривати, руйнувати. Жодна країна світу не має залишатися наодинці проти такого терору, і я вдячний усім, хто допомагає Україні,

– наголосив він.

Звернення Зеленського до світу через підрив Каховської ГЕС: дивіться відео

00:10 Рівень води на Херсонщині після того, як окупанти підірвали Каховську ГЕС, продовжує рости. Міста і села регіону йдуть під воду.

Вода продовжує прибувати: дивіться відео ОК "Південь"