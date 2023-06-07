80% Олешок під водою: окупанти погрожують розстрілом за евакуацію

Після підриву Каховської ГЕС десятки населених пунктів почали йти під воду. І якщо на підконтрольних територіях України і влада, і всі українці кинулися рятувати постраждалих, росіяни вирішили втопити всіх.

Перші повідомлення про заборону виїжджати з підтоплених населених пунктів з'явилися ще у перший день екоциду. А уже 7 червня керівниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко розповіла в ефірі телемарафону про жахливу пастку, у якій опинилися постраждалі. Про це повідомляє 24 Канал.

Важливо Люди сидять на дахах, рівень води росте, триває евакуація: головне про підрив Каховської ГЕС

Олешки затоплені майже повністю, деяким поселенням пощастило ще менше

Тетяна Гасаненко повідомила, що станом на 14:00 середи в Олешках над рівнем води залишилося лише 20% міста. Однак є населені пункти, яким пощастило ще менше, і вони під воду пішли повністю.

Щоб врятуватися від смерті у воді, люди повиходили на горища та дахи своїх будинків. Серед них й літні люди, а також важкохворі, які не можуть рухатися, і яких рятують близькі.

На дахах та горищах люди без їжі та питної води вимушені були ночувати. А також сподіватися, що потоки води не зруйнують їхні хиткі острівки безпеки, адже деякі будинки не витримують та йдуть під воду.

Окрім того, навіть додзвонитися комусь, щоб покликати на допомогу майже неможливо – на затопленій території Олешок не працює російський мобільний зв'язок. Ті ж, хто мають українські сім-карти, зіткнулися з іншою бідою – мобільні телефони поступово розряджаються, а підживити їх немає як.

І ці проблеми людей, що опинилися у пастці – не останні, адже вода продовжує прибувати, а окупанти займатися евакуацією не збираються.

Як сьогодні виглядають Олешки: відео

Цілі сім’ї сидять на дахах будинків, благають про допомогу і порятунок, але на їх прохання окупаційна влада не реагує. Вони самоусунулись від цих обов’язків. Українські військові з висоти, завдяки дронам, бачать складну ситуацію і, на жаль, нічим не можуть допомогти,

– зазначив омбудсман Дмитро Лубінець.

Хочеш врятуватися чи спасти когось – розстріл

І це частина біди, якби російські терористи лише забували про місцеве населення, рятуючись самим. Однак вони не лише не проводять евакуації, а й заваджають це робити волонтерам.

Дороги перекриті, а аргументом не спускати човни на воду слугує автомат.

Станом на зараз евакуації немає. Військові РФ забороняють виїжджати власним транспортом. Дорога до сусідньої громади, у Копані, де готові прийняти людей, закрита. А за спробу спустити на воду човен військові РФ просто розстрілюють на місці. Врятуватися дуже мало шансів,

– розповіла Тетяна Гасаненко.

Як зазначив омбудсман Дмитро Лубінець, з’являються повідомлення про те, що:

людей не пропускають на блокпостах і повертають назад без російського паспорта;

обстрілюють Херсон під час евакуації;

не допускають волонтерів, які хочуть допомогти людям, на тимчасово окуповану територію;

самі не евакуюють людей.

Затоплене лівобережжя Херсонщини / Фото із соцмереж

І це при тому, що ще напередодні окупанти намагалися створити картинку, нібито це Україна винна в катастрофі, а вони, такі "герої", будуть евакуйовувати місцеве населення. Робили це, як зазначила Тетяна Гасаненко, поблизу будівлі ДСНС, куди дістатися вже було неможливо.

Тож, ймовірно, риторичним буде питання, навіщо нелюдам масова загибель невинних людей.

Жорстокий теракт окупантів: коротко