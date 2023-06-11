З затоплених Олешків окупанти не дають евакуйовуватися: місто закрите блокпостами

Після підриву Каховської ГЕС десятки українських населених пунктів на Лівобережжі опинилися у критичній ситуації, адже вони поступово йдуть під воду. При цьому якщо на підконтрольній Україні території проводиться евакуація, а постраждалим усією країною намагаються допомогти, на окупованих територіях росіяни перебирають, кого рятувати, а кого – ні.

Зокрема, вони закрили тимчасово окуповані Олешки, які уже 7 червня майже повністю були під водою, а на виїздах встановили блокпости. Про це в етері телемарафону розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє 24 Канал.

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З водної пастки людей випускають вибірково

Олександр Прокудін зазначив, що окупанти не лише закрили південне українське місто, а й оголосили там так званий "карантин". З Олешків людей вони випускають вибірково – врятуватися можуть лише ті, хто за час окупації отримав російський паспорт.

Займаються російські терористи й евакуацією. Однак до російського Воронежа вони вивозять теж тільки тих, хто має двоголову курку на обкладинці своїх документів.

Тож врятувати людей з тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області намагаються українці. Наразі вдалося вивезти з небезпечних регіонів близько 100 осіб.

Однак й цьому росіяни намагаються завадити. Під час рятувальних операцій українських сил вони відкривають вогонь.

Ситуація в Олешках критична

Олександр Прокудін підкреслив, що сьогодні ситуація у тимчасово окупованому місті, як і загалом на лівому березі, критична.

Окупанти оголошували про якусь евакуацію, але далі слів справа не пішла. Ніякої евакуації не було. Нині в громаді немає зв’язку, світла та газопостачання. Населення гостро потребує питної води та продуктів харчування,

– сказав голова Херсонської ОВА.

Відтак через терор Росії в Олешках пропадають безвісти та гинуть люди. Наразі внаслідок підтоплення підтверджено смерть 8 осіб. Однак ця цифра – лише перевірена інформація олешківськими лікарями.

Скільки ж жертв насправді – навіть уявляти страшно. Адже у громаді уже були випадки знаходження трупів людей.

"Ті цифри, які називають (у мережі – 24 Канал) – це не підтверджена інформація", – зазначив Олександр Прокудін.

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