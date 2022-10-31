Будуть ще жорсткіші скорочення споживання: які наслідки ракетних обстрілів для енергетики

Через масовану атаку росіян 31 жовтня по енергетичних об'єктах в шести регіонах України вимикатимуть світло. Відтак скорочення споживання електики та світла будуть ще жорсткішими.

Зокрема, про це сказав міністр палива та енергетики України у 2005 – 2006 роках Іван Плачков. Про наслідки для енергетики він розповів в ефірі 24 каналу.

Увага Через ракетні обстріли світло відключатимуть у 6 регіонах України: де не буде електроенергії

За його словами, український енергетичний комплекс отримав ще один потужний удар з боку росіян. На жаль, енергетики не встигти відновити зруйновані об'єкти – підстанції та частину енергоблоків на теплових електростанціях.

Зараз основний удар впав на гідроелектростанції. Пошкоджені – суттєві.

Я думаю, це приведе до ще жорсткіших скорочень споживання. Будуть застосовуватися не лише віялові графіки відключення енергетики, а й аварійні, вони не є регулярними,

– зазначив Плачков.

Це потрібно для того, аби відновити інфраструктуру. Однак, щоб швидко це зробити бракує резервного обладнання. Зараз Україна шукає допомогти у партнерів з інших країн та робить замовлення.

Тому зараз важливо оплачувати рахунки за комунальні послуги та економити усі можливі енергоресурси, щоб в енергетиків була можливість закуповувати це обладнання.

Разом з тим, як додав колишній міністр, якби українські оборонці не збили більшість ракет, то руйнувань було б значно більше. Тоді ситуація погіршилась би по всій країні.

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В яких регіонах України вимикатимуть світло

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що ракетних обстрілів зазнали електричні підстанції, об'єкти гідроенергетики та теплової генерації. Унаслідок масованої атаки відбулось часткове знеструмлення.

Повідомляється, що екстрено запроваджені графіки відключення світла для споживачів у:

Києві;

Черкасах;

Запоріжжі;

Черкаській області;

Київській області;

Кіровоградській області;

Харківській області;

Запорізькій області;

Полтавській області.



Що робити, якщо у вас зникне світло / Інфографіка 24 канал