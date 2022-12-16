Удар по Київщині: пошкоджений об'єкт інфраструктури та 9 будинків, постраждали люди
Джерело:Олексій Кулеба
Російські вбивці 16 грудня масовано атакували Україну. Від обстрілів у Київській області постраждали 3 людини.
Про це написав голова Київської військової адміністрації Олексій Кулеба. Він зазначив, що усім постраждалим надають медичну допомогу.
До теми Після російської атаки у Києві проблеми зі світлом, водою та теплом
"Внаслідок масованої атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та 9 приватних будинків у різних районах області. На жаль, є троє постраждалих, одна людина у важкому стані", – сказав Кулеба.
Проблеми з електроенергією
Керівник адміністрації повідомив, що на місцях влучань ворожих ракет працюють екстрені служби та представники органів місцевого самоврядування. Вони оцінюють наслідки обстрілів, щоб якнайшвидше почати ремонтувати об'єкти.
У регіоні діють екстрені вимкнення електрики. Лікарні та критична інфраструктура функціонує на генераторах, – сказав Кулеба.
Відновлюють подачу води та тепла
Через обстріл у деяких громадах Київщини проблеми зі зв'язком, водопостачанням та теплом. Кулеба запевнив, що комунальні служби та енергетики працюють у посиленому режимі. Насамперед намагатимуться відновити постачання води та тепла.
"На Київщині цілодобово функціонують більше ніж 400 Пунктів незламності. У них є електрика, тепло, інтернет, чай, кава, аптечка", – додав Кулеба.
Як спрацювала ППО
- У Київській міській військовій адміністрації розповіли, що сьогодні Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з 24 лютого.
- На Київщині зафіксували приблизно 40 російських ракет. Повітряні сили ліквідували 37.
- Вибухи лунали у Деснянському, Голосіївському та Дніпровському районах столиці.
- Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що росіяни намагаються розосередити українську ППО. Спочатку підіймаються ворожі літаки різних типів, які мають ракети повітряного базування різного типу. Згодом до них приєднується морський ракетоносій.
- Також в ОК "Південь" повідомили, що в зоні їхньої відповідальності збили 11 ракет. Зокрема, над Вінницькою областю знищили 6 ракет повітряного базування типу Х-101, Х-555.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що окупанти намагалися зруйнувати об'єкти критичної інфраструктури 72 крилатими ракетами. Проте ППО збила 60 цілей.