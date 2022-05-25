Наслідки руйнувань у Краснопіллі зняли зверху: сумне відео

Сьогодні вночі, 25 травня, російські окупанти знову атакували Краснопілля, що на Сумщині.

Через ворожі обстріли постраждало близько 20 будинків місцевих мешканців, передає 24 канал.

Читайте також На Запоріжжі український захисник вдруге за місяць збив ворожий літак: цього разу Су-25 "Грач"

Росіяни завдали ракетного удару по Краснопіллю близько першої години ночі. Зараз через пошкоджені лінії електропередач половина селища залишається без електроенергії.

У мережі вже з’явилось відео із наслідками руйнувань. Багато будинків пошкоджено, а люди стоять поруч зі своїми зруйнованими домівками та з правоохоронцями фіксують злочини російських окупантів.

Наслідки ворожої атаки по Краснопіллю на Сумщині: відео

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький вранці повідомив, що ворожа авіація не перетинала кордону України, тобто атаку здійснили саме з території Росії.

Ймовірне повторне повторне вторгнення на Сумщину

Українські прикордонники знову готуються до ймовірного вторгнення російських військ на Сумщину та Чернігівщину. Окупанти нарощують війська та техніку поблизу кордону з Україною. Водночас по цих прикордонних містах росіяни щодня цинічно гатять з артилерії, реактивних систем залпового вогню, авіації тощо.

Останні обстріли на Сумщині: головне

Ввечері 24 травня російські окупанти обстріляли прикордоння Сумщини, зокрема ворожі ракети загарбники випускали по Гудовому і Шалигиновому. Загалом вчора з території Росії на Сумщину зафіксували 6 "прильотів". Відомо, що ракети були випущені з двох літаків типу "Су".

Також вчора ввечері відбулися обстріли території Сумської області. Кілька ворожих літаків двічі здійснювали пуски некерованими ракетами в напрямку Шосткинського району.

Поблизу іншого села цього району розірвалося 8 боєприпасів. Ще 7 мін вибухнули на околиці населеного пункту Конотопського району Сумщини.

В оперативному командуванні "Північ" повідомили, що впродовж 24 травня протягом години окупанти 15 разів обстріляли Сумську область, зокрема атакували населені пункти Бояро-Лежачі й Товстодубове.

Раніше, вранці 21 травня, росіяни відкрили вогонь по Сумському району. Понад годину ворог гатив по прикордонній території із ракетних систем залпового вогню. Також у цей час росіяни обстріляли Есманську громаду з артилерії.

Ввечері 19 травня окупанти також обстрілювали територію вздовж кордону на Сумщині. Обстріли тривали понад 5 годин.

Стало відомо – Білорусь підтвердила, що постачає зброю Росії: відео