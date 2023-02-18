Військовий об'єкт та зупинка: Гамалій показав наслідки удару по Хмельницькому
Джерело:Сергій Гамалій
Сьогодні, 18 лютого, російські війська здійснили два ракетних удари по Хмельницькому. Одна ракета влучила у військовий об'єкт, друга – по цивільних забудовах.
Про це повідомив керівник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Він також розповів про стан потерпілих.
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На жаль, є влучання у військовий об'єкт, також є ще одне влучання поблизу зупинки громадського транспорту. Вибуховою хвилею пошкоджено цивільні будинки,
– йдеться у повідомленні.
Пошкоджено: три навчальні заклади, вибито сотні вікон, 11 автомобілів.
За словами Гамалія, 2 цивільних людей звернулися до лікарні за допомогою: це чоловік та жінка. Чоловік, який має осколкове поранення, на момент атаки перебував у маршрутці.
Поранені отримали медичну допомогу. Зазначають, що їх стан стабільний.
Наслідки ракетного удару по Хмельницькому / Фото Хмельницька ОВА
На місці "прильоту" наразі працюють комунальні служби та ДСНС, усуваються наслідки атаки.
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Головне про атаку ворога
- Вранці 18 лютого близько 8:30 у всій Україні оголосили повітряну тривогу. Майже відразу повідомили про вибухи у Хмельницькому. Внаслідок влучання виникла велика пожежа, однак станом на 11:00 її ліквідували.
- У Повітряних силах повідомили, що ворог випустив усього 4 ракети, 2 з яких збили сили ППО.
- Ракети летіли з акваторії Чорного моря на Захід України.
- В ОП відзначили, що сьогодні окупанти використовували під час атаки також тактичну авіацію. Її підняли у повітряний простір на окупованих територіях.
- Під час повітряної тривоги у низці областей застосовували превентивні аварійні відключення світла. Таким чином у ДТЕК та Укренерго хотіли уникнути пошкоджень у випадку влучань по енергооб'єктах.
Важливо! Повітряні сили ЗСУ зараз перебувають у посиленому бойовому чергуванні. Юрій Ігнат зазначив, що ворог, ймовірно, готує різні провокації на 23 та 24 лютого.
В ОК "Південь" наголосили, що новий масований удар Росія може здійснити буквально будь-якої миті. Відтак, закликали не ігнорувати повітряних тривог.