ЗМІ показали моторошні кадри зруйнованого ЖК у Києві після атаки
- У Шевченківському районі Києва росіяни вдарили по житловому комплексу.
- Рятувальники продовжують розбирати конструкції будинку.
У Шевченківському районі Києва росіяни вночі 21 липня вдарили по житловому комплексу. Вигоріли квартири.
24 Канал зібрав деталі.
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Що відомо про атаку по ЖК в Києві 21 липня?
О пів на п'яту ранку в КМДА повідомили, що в Шевченківському районі вирує пожежа в житловому будинку. Потім там уточнили, що сталося загоряння на другому та третьому поверхах житлового будинку. Одному постраждалому надали допомогу на місці.
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Речник ДСНС Києва Павло Петров сказав, що одну людину врятували.
Петров розповів, що пожежа спалахнула на першому поверсі будинку, а потім поширилася на другий і третій поверхи.
Зовнішні кімнати вигоріли повністю. Рятувальники досі їх проливають,
– додав він.
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Також ДСНС розбирають конструкції будинку.
Наслідки російського удару по житловому комплексу в Києві 21 липня / Фото Сергій Окунєв, NV
Мовиться, що в Києві загинула людина – попередньо, чоловік.
Є наслідки і у Святошинському, Дарницькому, Оболонському, Солом'янському, Дніпровському районах столиці.