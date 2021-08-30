Наслідки урагану Іда будуть руйнівними, є загроза життям, – Байден
Джерело:"Голос Америки"
Джо Байден побоюється, що наслідки від урагану Іди будуть руйнівними. За словами президента США, постраждати може не лише узбережжя Мексиканської затоки, але й віддалені території.
За словами Байдена, федеральна влада готується до найгіршого сценарію. Усі сили направлять на рятувальні та відновлювальні роботи.
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Президент США повідомив, що "Іда" становить небезпеку для людського життя.
Через ураган Байден ввів у Луїзіані режим надзвичайної ситуації.
Окрім того, Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій вже готується допомагати місцевим медикам. Зокрема, у Луїзіану відправлять 150 медпрацівників.
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Ураган Іда у США: головне
- До узбережжя США ураган Іда наблизився 29 серпня.
- З прибережних територій евакуювали тисячі людей. Водночас багато людей залишилися в епіцентрі лиха.
- Через ураган без світла вже залишилися понад 400 тисяч людей. Окрім того, негода вириває дерева з корінням та руйнує будівлі. Фахівці також повідомляють про підняття рівня води у річках. Річка Міссісіпі змінила напрямок течії.
- Стихійне лихо розпочалося у роковини урагану Катріна – наймасштабнішого в історії США. Тоді загинули понад 1800 людей.