У росіян втрати: Андрющенко розповів про наслідки вибуху у Маріуполі

21 грудня 2023, 10:47
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Петро Андрющенко

В окупованому Маріуполі на територію колишнього Хладокомбінату у Кальміському районі, де російські загарбники ховали техніку та БК, стався приліт.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, росіяни знову зазнали втрат у живій силі. Поки що вони поранені, але їх стан важкий. Тож, імовірно, з "трьохсотих" вони стануть "двохсотими". 

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Зокрема, за даними радника, щонайменше 10 окупантів перебувають у важкому стані в лікарні.

Вчора ввечорі жителі тимчасово окупованого Маріуполя чули вибухи. За попередньою інформацією, прилетіло на територію колишнього Хладокомбінату у Кальміуському районі, де російські окупанти зберігали БК та техніку. Крім того, є поранені – мінімум 10 військових вивезли до шпиталю у важкому стані,
– повідомив Андрющенко.

Розташування баз окупантів / Фото з телеграму Андрющенка 

Ситуація в окупованому Маріуполі

  • Увечері 20 грудня в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунали близько 6 вибухів.
  • Також раніше у місті підірвали автівку одного з поліціантів окупаційного корпусу.
  • Цивільні, які наразі проживають у Маріуполі, змушені виживати, в місті досі суттєві проблеми з опаленням.
  • Російські загарбники зносять будинки разом із тілами людей. Вони знищили будівлю райвідділу поліції, де був пункт фільтрації та катівня.  

Автор: Анастасія Лукашевська