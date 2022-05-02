Наслідки війни в Україні можна порівняти з наслідками світової війни, – Пауер

Глава Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Саманта Пауер повідомила, що наслідки вторгнення Росії в Україну можна порівняти з наслідками світової війни.

За її словами, ці наслідки поширюються на всю Європу. Зокрема, у багатьох країнах відбулося зростання цін на продовольство.

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При цьому Саманта Пауер акцентувала, що на це вплинула саме війна, а не санкції. Адже Росія намагається стверджувати протилежне.

Росія намагається казати, що це санкції викликають високі ціни на продовольство. Це зовсім не так. Це викликано безпричинним вторгненням Росії в Україну та її небажанням зараз сісти за стіл переговорів та піти з України,

– заявила Саманта Пауер.

Вона додала, що USAID запросило збільшення гуманітарної допомоги, а також наголосило на важливості фінансової підтримки з боку Конгресу.

Згідно з даними Управління ООН у справах біженців, понад 5,4 мільйона людей залишили Україну з початку вторгнення. Більшість з них перемістилися до Польщі. Саманта Пауер додала, що сусіди України чудово справляються з напливом біженців.

Що відомо про санкції проти Росії

Німеччина підтримала введення ембарго на російську нафту у межах нового пакету санкцій. На останній зустрічі представників країн-членів ЄС у Брюсселі німецькі делегати заявили про позитивне рішення з боку їхньої держави щодо заборони імпорту енергоресурсу з Росії.

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, який передбачає конфіскацію активів підсанкційних росіян. Ініціатива передбачає положення, відповідно до яких конфісковані гроші спрямують на відбудову України та надання гуманітарної допомоги населенню, а також на військову підтримку.

До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили члени Федеральних зборів Росії, депутати Держдуми та сенатори Ради Федерації.

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