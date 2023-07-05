Іноді грають в "офіцерську честь": що не так із покаранням для "заколотників"

Серед російських військових росте невдоволення: учасники заколоту Євгенія Пригожина не лише не понесли покарання, а й можуть здобути нагороди. Сам же керівник ПВК "Вагнера" отримав назад вилучені під час обшуків гроші та зброю.

Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. Наразі у Росії у повітрі висить питання: чи будуть покарані організатори та учасники так званого "повстання", чи їм все зійде з рук?

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"Російські військові іноді теж грають в "офіцерську честь", і от сьогодні вони себе запитують: "а як це так, що можна знищити 15 пілотів, літаки, гвинтокрили, а тобі й твої десять мільярдів готівкою повернуть, і зброю віддадуть?", – мовив політичний експерт.

У військових є запитання

Невдоволення серед офіцерів країни-агресорки необхідно використати з користю, а саме – ставити їм те запитання, яке нині вони ставлять самі собі.

"Мовиться про інформаційно-психологічні операції, варто провокувати їх: "як таке можливо?", "чому так відбувається?". Це сформує розкол усередині російський військових еліт", – переконаний Тизенгаузен.

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