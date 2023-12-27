Наслідки збиття російських Су-34 та чергова атака "Шахедами": хронологія 672 дня війни

Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Водночас аші захисники дають ворогу відсіч по всій лінії фронту.

Україна протистоїть повномасштабній російській агресії вже 672 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.

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