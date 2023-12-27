Наслідки збиття російських Су-34 та чергова атака "Шахедами": хронологія 672 дня війни
Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Водночас аші захисники дають ворогу відсіч по всій лінії фронту.
Україна протистоїть повномасштабній російській агресії вже 672 дні. Про головні події цієї доби – читайте у тексті 24 Каналу.
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У грудні Європейська рада ухвалила важливе рішення щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу. Поки достеменно невідомо, коли саме наша держава стане членом ЄС. Процес вступу України до Євросоюзу може зайняти від шести до одинадцяти років. Таку думку висловив голова представництва Європейської комісії в Австрії Мартін Зельмаєр. Якщо Росія захопить Мар'їнку, це буде обмеженим тактичним здобутком та не принесе будь-якого оперативного значного прогресу, якщо тільки російські сили не значно покращать свою здатність виконувати швидкі механізовані рухи вперед. Однак окупанти не зможуть цього зробити. Аналітики ISW вважають, що російські війська, ймовірно, контролюють більшу частину Мар'їнки. Путін стверджував, що захоплення цього населеного пункту дозволить російським силам відтіснити українські бойові підрозділи від окупованого міста Донецьк і створити ширший оперативний простір для російських військ. Російська армія не проводила жодної наступальної операції, яка призвела б до швидкого та механізованого просування вперед, починаючи з весни 2022 року. Нещодавно російські війська продемонстрували відсутність такої можливості у невдалих хвилях масових механізованих штурмів для захоплення Авдіївки. Ці наступальні операції призвели до додаткових втрат бронетехніки, що спонукало російське командування перейти до наземних атак з використанням важкої піхоти. Сили та засоби ППО працювали, зокрема, й у Вінницькій області. Сили та засоби ППО збили у межах Вінницької області 2 ударних дрони-камікадзе типу "Шахед". Збитий дрон упав у полі, й, на щастя, не завдав руйнувань. Українські захисники продовжують завдавати окупантам суттєвих втрат. Мовиться не лише про особовий склад і техніку на полі бою, а й Чорноморський флот, який Росія тримає у тимчасово окупованому Криму. В інтерв'ю секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна, звичайно, хотіла б мати набагато кращу ситуацію щодо звільнення територій. Однак він наголосив, що паралельно з контрнаступом ЗСУ відбуваються й інші важливі процеси. До прикладу, українські захисники наближають деокупацію Криму, знищуючи ворожий флот. За словами Данілова, Росія вже втратила близько 20% свого флоту. протягом минуло доби українські захисники ліквідували 790 окупантів. Від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила близько 355 750 особового складу. Варто зазначити, що такі дані про втрати ворога є приблизними, адже підрахувати точну кількість ліквідованих загарбників в умовах активних бойових дій дуже складно. Так звана "друга армія світу" від початку повномасштабного вторгнення втратила: Данілов наголосив, що Збройні Сили України продовжують контролювати частину Мар'їнки попри постійні атаки ворога. Нині місто фактично повністю знищене росіянами – там не лишилося жодної вцілілої будівлі. Однак окупанти не відмовилися від бажання захопити Мар'їнку, а точніше те, що залишилося від колись квітучого міста. Порівнюючи бойові дії у Мар'їнці та Бахмуті, Данілов заявив, що нині ситуація гірша. Більшість із тих дронів, які не вдалося збити, атакували прифронтові регіони. Зокрема, Херсонщину. Водночас протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях. Крім цього, декілька БпЛА впали без наслідків. У Дніпропетровській ОВА повідомили, що над областю збили 13 ударних дронів. "Шахедів" приземлили у Синельниківському, Нікопольському, Павлоградському та Кам'янському районах. Там обійшлося без постраждалих. Українська протиповітряна оборона відпрацювала по ворожих повітряних цілях. Збити вдалося майже всі дрони. Знищити вдалося 32 із 46 дронів, які запустила Росія по українській території. До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Українські військові збили російський літак Су-34 на Маріупольському напрямку та один російський Су-30СМ над Чорним морем на додаток до трьох літаків Су-34, які українські сили збили на Півдні. Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські сили на східному березі Херсонської області щодня проводять вдвічі менше наземних атак на українські позиції порівняно з попереднім середнім показником у 30 штурмів на день. 25 грудня російський мілблогер заявив, що російська авіація в Херсонській області не працює протягом останніх трьох днів через знищення російських літаків Су-34. Російські окупанти перетворили Бердянськ Запорізької області на військову базу – розміщують там боєкомплект і особовий склад. Важливим для ворога залишається морський порт. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов сказав 24 Каналу, що в порту тотальний контроль. Там риють укріплення, розташовують протиповітряну оборону, облаштовують укриття. З порту росіяни вивозять награбоване, зокрема брухт, а привозять натомість боєкомплект і важку техніку. Водночас розповідають, що буцімто хочуть розвивати інфраструктуру цивільних перевезень. Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа зазначив, після подібних ударів окупантам буде складно проводити висадки свого десанту. Крім того, подібні атаки вплинути й на розташування ракетоносіїв загарбників. За словами віцеадмірала, подібні дії суттєво перешкодили здатності противника здійснювати десантні напади, зменшивши їх чисельність лише до батальйону, тобто фактично вдвічі. Росія не припиняє атакувати українські мирні міста ударними дронами. На Сході та Півдні у ніч на 27 грудня оголосили про загрозу обстрілів. Відбої почали оголошувати після гучних вибухів в Одесі. Станом на 3:47 загрози вже не було.
Коли Україна вступить до ЄС
в ISW пояснили, чи мають росіяни тактичні переваги у Мар'їнці
Вночі на Вінниччині працювала ППО
Росія втратила вже 20 відсотків флоту
Оновлена статистика втрат ворога
Данілов порівняв тактику росіян у Мар'їнці та Бахмуті
У яких областях були влучання
Вночі окупанти атакували Україну 46 "Шахедами"
Російські військ знизили темп дій на лівому березі Дніпра після збиття Су
Як окупанти використовують порт у Бердянську
Яка спроможність Росії висадити десант після знищення трьох ВДК
Росія запускала "Шахеди"
У грудні Європейська рада ухвалила важливе рішення щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу. Поки достеменно невідомо, коли саме наша держава стане членом ЄС.
Процес вступу України до Євросоюзу може зайняти від шести до одинадцяти років. Таку думку висловив голова представництва Європейської комісії в Австрії Мартін Зельмаєр.
Якщо Росія захопить Мар'їнку, це буде обмеженим тактичним здобутком та не принесе будь-якого оперативного значного прогресу, якщо тільки російські сили не значно покращать свою здатність виконувати швидкі механізовані рухи вперед. Однак окупанти не зможуть цього зробити.
Аналітики ISW вважають, що російські війська, ймовірно, контролюють більшу частину Мар'їнки. Путін стверджував, що захоплення цього населеного пункту дозволить російським силам відтіснити українські бойові підрозділи від окупованого міста Донецьк і створити ширший оперативний простір для російських військ.
Російська армія не проводила жодної наступальної операції, яка призвела б до швидкого та механізованого просування вперед, починаючи з весни 2022 року. Нещодавно російські війська продемонстрували відсутність такої можливості у невдалих хвилях масових механізованих штурмів для захоплення Авдіївки. Ці наступальні операції призвели до додаткових втрат бронетехніки, що спонукало російське командування перейти до наземних атак з використанням важкої піхоти.
Сили та засоби ППО працювали, зокрема, й у Вінницькій області.
Сили та засоби ППО збили у межах Вінницької області 2 ударних дрони-камікадзе типу "Шахед". Збитий дрон упав у полі, й, на щастя, не завдав руйнувань.
Українські захисники продовжують завдавати окупантам суттєвих втрат. Мовиться не лише про особовий склад і техніку на полі бою, а й Чорноморський флот, який Росія тримає у тимчасово окупованому Криму.
В інтерв'ю секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна, звичайно, хотіла б мати набагато кращу ситуацію щодо звільнення територій. Однак він наголосив, що паралельно з контрнаступом ЗСУ відбуваються й інші важливі процеси. До прикладу, українські захисники наближають деокупацію Криму, знищуючи ворожий флот.
За словами Данілова, Росія вже втратила близько 20% свого флоту.
протягом минуло доби українські захисники ліквідували 790 окупантів.
Від 24 лютого 2022 року російська армія вже втратила близько 355 750 особового складу. Варто зазначити, що такі дані про втрати ворога є приблизними, адже підрахувати точну кількість ліквідованих загарбників в умовах активних бойових дій дуже складно.
Так звана "друга армія світу" від початку повномасштабного вторгнення втратила:
Данілов наголосив, що Збройні Сили України продовжують контролювати частину Мар'їнки попри постійні атаки ворога. Нині місто фактично повністю знищене росіянами – там не лишилося жодної вцілілої будівлі. Однак окупанти не відмовилися від бажання захопити Мар'їнку, а точніше те, що залишилося від колись квітучого міста.
Порівнюючи бойові дії у Мар'їнці та Бахмуті, Данілов заявив, що нині ситуація гірша.
Більшість із тих дронів, які не вдалося збити, атакували прифронтові регіони. Зокрема, Херсонщину.
Водночас протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.
Крім цього, декілька БпЛА впали без наслідків. У Дніпропетровській ОВА повідомили, що над областю збили 13 ударних дронів. "Шахедів" приземлили у Синельниківському, Нікопольському, Павлоградському та Кам'янському районах. Там обійшлося без постраждалих.
Українська протиповітряна оборона відпрацювала по ворожих повітряних цілях. Збити вдалося майже всі дрони.
Знищити вдалося 32 із 46 дронів, які запустила Росія по українській території.
До відбиття повітряного нападу залучено тактичну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
Українські військові збили російський літак Су-34 на Маріупольському напрямку та один російський Су-30СМ над Чорним морем на додаток до трьох літаків Су-34, які українські сили збили на Півдні.
Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що російські сили на східному березі Херсонської області щодня проводять вдвічі менше наземних атак на українські позиції порівняно з попереднім середнім показником у 30 штурмів на день.
25 грудня російський мілблогер заявив, що російська авіація в Херсонській області не працює протягом останніх трьох днів через знищення російських літаків Су-34.
Російські окупанти перетворили Бердянськ Запорізької області на військову базу – розміщують там боєкомплект і особовий склад. Важливим для ворога залишається морський порт.
Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов сказав 24 Каналу, що в порту тотальний контроль. Там риють укріплення, розташовують протиповітряну оборону, облаштовують укриття.
З порту росіяни вивозять награбоване, зокрема брухт, а привозять натомість боєкомплект і важку техніку. Водночас розповідають, що буцімто хочуть розвивати інфраструктуру цивільних перевезень.
Командувач Військово-морських сил Збройних сил України Олексій Неїжпапа зазначив, після подібних ударів окупантам буде складно проводити висадки свого десанту. Крім того, подібні атаки вплинути й на розташування ракетоносіїв загарбників.
За словами віцеадмірала, подібні дії суттєво перешкодили здатності противника здійснювати десантні напади, зменшивши їх чисельність лише до батальйону, тобто фактично вдвічі.
Росія не припиняє атакувати українські мирні міста ударними дронами. На Сході та Півдні у ніч на 27 грудня оголосили про загрозу обстрілів.
Відбої почали оголошувати після гучних вибухів в Одесі.
Станом на 3:47 загрози вже не було.