Японії загрожує нове стихійне лихо: після землетрусу почнуться крижані дощі та зсуви
Джерело:Reuters
Після потужного землетрусу Японію накриють крижані дощі та можуть початися зсуви. Негода стане на заваді роботі рятувальників, які продовжують розбирати завали.
Найпотужніший за останні кілька десятків років землетрус сколихнув Японію вдень 1 січня. Сейсмологи зафіксували найпотужніші поштовхи магнітудою 7,5, а також ще близько 100 підземних поштовхів, але значно меншої магнітуди.
До теми Найсильніший землетрус за понад 4 десятиліття: у Японії зросла кількість жертв
На Японію суне негода
Епіцентр землетрусу був на острові Хонсю в районі префектури Ісікава, однак потужні поштовхи також відчували й в префектурах Ніігата, Осака та Кіото. У середу, 3 січня, синоптики попередили, що на Японію суне нова негода.
Так, згідно з прогнозом почнуться потужні зливи та морози. Такі крижані дощі спровокують нові зсуви. Це стане на заваді рятувальникам, які продовжують усувати наслідки катастрофи, розбирати завали й шукати людей.
Окрім того, негода також значно ускладнить рятувальні роботи у віддалених районах, які також постраждали від землетрусу. Там вже виникли зсуви після землетрусу, й дороги буквально "розрізані" на частини. Синоптики попереджають, що через негоду кількість жертв може збільшитися.
Які наслідки потужного землетрусу в Японії
- Станом на ранок 3 січня відомо, що внаслідок землетрусу загинуло щонайменше 64 людини. Понад 300 осіб постраждали та отримали поранення, серед яких 20 – у важкому стані. Влада Японії стверджує, що цей землетрус найбільший за кількістю жертв від 2016 року.
- Землетрус значно зруйнував дорожнє покриття. За словами місцевих жителів, це вперше, коли дороги настільки сильно пошкоджені.
- З префектури Ісікава, де зафіксували епіцентр землетрусу, евакуювали понад 33 тисячі осіб. Загалом влада вивезла понад 99 тисяч жителів з 9 префектур. Однак тисячі людей, які залишилися в постраждалих районах, нині живуть без водопостачання, світла та продуктів.
- Дорогами користуватися неможливо, тому до деяких частих міст та сіл дістатися можна лише вертольотом.
- Оскільки тривають рятувальні роботи, то влада поки що не оцінила усіх наслідків землетрусу. Однак місцеві ЗМІ повідомляють, що зруйновано десятки тисяч будинків.
- Варто додати, що наслідки землетрусу могли бути набагато гіршими. Річ у тім, що префектура Ісікава протягом останніх кількох років відчувала підземні поштовхи. Вони були не такими сильними, проте влада разом з усіма комунальними службами були готові до такого можливого сценарію, а місцеві жителі – були проінформовані.