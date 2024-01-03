Японії загрожує нове стихійне лихо: після землетрусу почнуться крижані дощі та зсуви

Після потужного землетрусу Японію накриють крижані дощі та можуть початися зсуви. Негода стане на заваді роботі рятувальників, які продовжують розбирати завали.

Найпотужніший за останні кілька десятків років землетрус сколихнув Японію вдень 1 січня. Сейсмологи зафіксували найпотужніші поштовхи магнітудою 7,5, а також ще близько 100 підземних поштовхів, але значно меншої магнітуди.

До теми Найсильніший землетрус за понад 4 десятиліття: у Японії зросла кількість жертв

На Японію суне негода

Епіцентр землетрусу був на острові Хонсю в районі префектури Ісікава, однак потужні поштовхи також відчували й в префектурах Ніігата, Осака та Кіото. У середу, 3 січня, синоптики попередили, що на Японію суне нова негода.

Так, згідно з прогнозом почнуться потужні зливи та морози. Такі крижані дощі спровокують нові зсуви. Це стане на заваді рятувальникам, які продовжують усувати наслідки катастрофи, розбирати завали й шукати людей.

Окрім того, негода також значно ускладнить рятувальні роботи у віддалених районах, які також постраждали від землетрусу. Там вже виникли зсуви після землетрусу, й дороги буквально "розрізані" на частини. Синоптики попереджають, що через негоду кількість жертв може збільшитися.

Які наслідки потужного землетрусу в Японії