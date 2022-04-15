Настав час для Європи відправити на фінансово-економічне дно Москву, – Подоляк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк звернувся до представників Європи із пропозицією відправити Росію на фінансово-економічне дно.

Як він повідомив 15 квітня у твітері, для цього необхідно повне ембарго на російські нафту і газ.

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За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, європейські країни не матимуть вибору, чи вводити ембарго, оскільки це єдине рішення цивілізованого світу. Сьогодні він додав, що такий крок допоможе потопити російську економіку.

Україна вже відправила на дно російський крейсер "Москва". Настав час для Європи відправити на фінансово-економічне дно реальну Москву. Все, що для цього треба, – повне ембарго на російську нафту й газ,

– написав Подоляк.

Тим часом Володимир Зеленський заявив, що війна проти України триватиме до того часу, поки ЄС не включить ембарго на постачання російської нафти та газу в наступний пакет санкцій проти Росії. Деякі країни, зокрема Австрія, Німеччина та Угорщина, активно виступають проти такого рішення, апелюючи до того, що ембарго лише нашкодить Євросоюзу.

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