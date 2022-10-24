Настав час обирати з ким ви, – Зеленський застеріг Ізраїль щодо альянсу Ірану з Росією
Джерело:Володимир Зеленський
Україна ще 2014 року просила допомоги в Ізраїлю, але країна досі не може визначитися на чиєму вона боці.
Президент України Володимир Зеленський закликав Ізраїль визначитися з позицією щодо війни проти України під час виступу на Haaretz Democratic Summit 24 жовтня.
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Чи не час Ізраїлю обрати, із ким ви? Чи з демократичним світом, який пліч-о-пліч бореться проти екзистенційної загрози своєму існуванню? Чи з тими, хто заплющує очі на російський терор навіть тоді, коли ціною продовження терору є повна руйнація глобальної безпеки? Я вірю, що ви дасте справедливі відповіді на мої запитання,
— йдеться у повідомленні.
Росія знайшла допомогу в Ірані: важливо розбити альянс
Зеленський зазначив, що за 8 місяців повномасштабної війни Росія застосувала майже 4,5 тисячі ракет проти України, водночас у неї запас ракет скорочується. Тому країна-терорист почала шукати доступну зброю по інших країнах та знайшла її в Ірані.
Президент також припустив, що Росія у відповідь на постачання зброї з Ірану може сприяти іранській ядерній програмі. А якби Україна змогла убезпечити своє небо перед ракетною й дроновою загрозою, то "у росії зараз не було б навіть мотиву йти в Іран і щось пропонувати йому".
Я вважаю, що можна позбавити сенсу цей їхній альянс (Росії та Ірану), якщо ми будемо діяти разом – ми з вами, так само як і з іншими демократіями,
– заявив президент.
Глава держави також подякував народу Ізраїлю за розуміння й допомогу, зокрема медичну, а також ізраїльським медіа, які поширюють правду про війну та засуджують російський терор.
Ізраїль допоможе, але зброю постачати Україні не буде
Водночас міністр оборони Олексій Резніков повідомив про телефонні переговори з міністром оборони Ізраїлю Бені Ганцом, під час яких стало відомо, що Ізраїль допоможе нашій країні, але системи ППО давати не буде.
Ми обговорили ситуацію з безпекою в Україні, а також шляхи подальшого розвитку нашого двостороннього співробітництва. Ми також обговорили надання гуманітарної та медичної допомоги,
– написав Резніков.
Що цьому передувало
- Західні ЗМІ із посиланням на анонімного українського чиновника повідомили, що Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, які корисні для націлювання на безпілотники іранського виробництва.
- Після атаки безпілотників на Київ 17 жовтня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю за озброєнням протиповітряної оборони. Однак прохання було відхилене.
- Ізраїль вирішив надати системи раннього попередження, але не зброю ППО.
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