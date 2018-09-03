Наставник "Карпат" визнаний кращим тренером 7-го туру УПЛ
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Всеукраїнське об'єднання тренерів визнало наставника" Карпат" Жозе Мораїша кращим тренером 7-го туру УПЛ.
Португалець отримав середній бал 4,6 з 5 можливих – це найвища оцінка з усіх тренерів-претендентів.
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Команда 53-річного фахівця змогла на виїзді обіграти київське "Динамо" з рахунком 2:0. Цікаво, що останній раз "Карпати" домагалися успіху в Києві ще в жовтні 1997 року.
Нагадаємо, що за підсумком голосування за кращого гравця 7-го туру УПЛ перемогу здобув нападник "Карпат" Мар’ян Швед.
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Джерело: 24 Канал
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