23:12
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
29°C 14°C
  • вівторок
    29°C 13°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, сьогодні
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Спорт
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Наставник "Карпат" визнаний кращим тренером 7-го туру УПЛ

146
Жозе Мораїш – найкращий тренер 7-го туру УПЛ
Жозе Мораїш – найкращий тренер 7-го туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів визнало наставника" Карпат" Жозе Мораїша кращим тренером 7-го туру УПЛ.

Португалець отримав середній бал 4,6 з 5 можливих – це найвища оцінка з усіх тренерів-претендентів.

Читайте також: Сенсаційна поразка "Динамо", розгром від "Зорі" у Києві: головні підсумки 7-го туру УПЛ

Команда 53-річного фахівця змогла на виїзді обіграти київське "Динамо" з рахунком 2:0. Цікаво, що останній раз "Карпати" домагалися успіху в Києві ще в жовтні 1997 року.

Нагадаємо, що за підсумком голосування за кращого гравця 7-го туру УПЛ перемогу здобув нападник "Карпат" Мар’ян Швед.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

Теги: Спорт Динамо Футбол ФК Карпати УПЛ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
сьогодні, 23:00 "Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
Єгор Соболєв
Головні новини 3 вересня: кримське еколихо дісталось Херсонщини та перший рейс Ryanair з України
сьогодні, 22:12 Головні новини 3 вересня: кримське еколихо дісталось Херсонщини та перший рейс Ryanair з України
"Рускій мір" в няшній музичній упаковці: чим і навіщо нас годують медіа
сьогодні, 22:00 "Рускій мір" в няшній музичній упаковці: чим і навіщо нас годують медіа
Єлизавета Герасимюк
"Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
сьогодні, 21:02 "Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
Юлія Ліпенцева
Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити
сьогодні, 20:03 Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити
Яніна Ткачук
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Тімо Хільдебранд влітку покине "Хоффенхайм"
 28 квітня 2010 , 14:20
"Барселона" націлилася на лідера "Ліверпуля"
 28 травня 2010 , 18:05
"Ман Сіті" відчуває потребу Касільяса
 26 листопада 2013 , 16:44
Хавбек "Шахтаря" може опинитися в "Ювентусі"
 4 серпня 2014 , 18:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук