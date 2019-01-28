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      Наставник "Рівер Плейту" горить бажанням підписати лідера "Карпат"

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      Хорхе Карраскаль перейде в "Рівер Плейт"
      Хорхе Карраскаль перейде в "Рівер Плейт" / ФК "Карпати"

      Головний тренер "Рівер Плейта" Марсело Гальярдо підтвердив трансфер півзахисника "Карпат" Хорхе Карраскаля.

      Очікується, що аргентинці запропонують львівському клубу 500 тисяч євро за оренду 20-річного колумбійця.

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      Ми працюємо над цим трансфером. Сподіваюся, він відбудеться в найближчі дні. Він дуже талановитий, нам якраз потрібен гравець такого плану. На жаль, багато людей перебільшують, називаючи його колумбійським Неймаром. Сподіваюся, це не зіграє проти нього, адже він ще молодий,
      – цитує Гальярдо портал gol.caracoltv.

      Перехід 20-річного футболіста офіційно може бути завершений 28-го або 29 січня.

      Раніше лунала інформація, що 20-річний колумбієць виступатиме за аргентинський гранд на правах оренди. Угода укладена на 18 місяців, за що львів'яни отримають 500 тисяч євро. Також в контракті буде прописана можливість подальшого викупу гравця за 3 млн євро.

      Карраскаль виступає за "Карпати" з літа 2017 року. За цей час він провів 38 матчів в українській Прем'єр-лізі, відзначившись 6 голами і 3 ассистами.

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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