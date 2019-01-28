Наставник "Рівер Плейту" горить бажанням підписати лідера "Карпат"

Головний тренер "Рівер Плейта" Марсело Гальярдо підтвердив трансфер півзахисника "Карпат" Хорхе Карраскаля.

Очікується, що аргентинці запропонують львівському клубу 500 тисяч євро за оренду 20-річного колумбійця.

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Ми працюємо над цим трансфером. Сподіваюся, він відбудеться в найближчі дні. Він дуже талановитий, нам якраз потрібен гравець такого плану. На жаль, багато людей перебільшують, називаючи його колумбійським Неймаром. Сподіваюся, це не зіграє проти нього, адже він ще молодий,

– цитує Гальярдо портал gol.caracoltv.

Перехід 20-річного футболіста офіційно може бути завершений 28-го або 29 січня.

Раніше лунала інформація, що 20-річний колумбієць виступатиме за аргентинський гранд на правах оренди. Угода укладена на 18 місяців, за що львів'яни отримають 500 тисяч євро. Також в контракті буде прописана можливість подальшого викупу гравця за 3 млн євро.

Карраскаль виступає за "Карпати" з літа 2017 року. За цей час він провів 38 матчів в українській Прем'єр-лізі, відзначившись 6 голами і 3 ассистами.

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