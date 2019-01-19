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      Наставник турецького клубу відмовився від трансферу Коноплянки

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      Євген Коноплянка не цікавить "Бешикташ"
      Євген Коноплянка не цікавить "Бешикташ" / Фото з відкритих джерел

      Головний тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш висловив незацікавленість у трансфері українського футболіста "Шальке" Євгена Коноплянки.

      Як інформує Sporx, турецький клуб готовий був заплатити за українця два з половиною мільйона євро, але в трансфері втратив інтерес головний тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш.

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      Гюнеш повідомив, що не потребує запрошення українця, попри перехід у "Фулхем" Раяна Бабеля. "На цю позицію у мене є Куарежма і Ленс", – зазначив Гюнеш.

      Раніше повідомлялося, що Коноплянка перейде в стамбульський клуб вже до кінця цього тижня і буде отримувати 3,2 мільйона євро в рік.

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      Теги: Футбол Спорт Євген Коноплянка Шальке
      Джерело: 24 Канал
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