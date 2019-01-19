Наставник турецького клубу відмовився від трансферу Коноплянки
Головний тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш висловив незацікавленість у трансфері українського футболіста "Шальке" Євгена Коноплянки.
Як інформує Sporx, турецький клуб готовий був заплатити за українця два з половиною мільйона євро, але в трансфері втратив інтерес головний тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш.
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Гюнеш повідомив, що не потребує запрошення українця, попри перехід у "Фулхем" Раяна Бабеля. "На цю позицію у мене є Куарежма і Ленс", – зазначив Гюнеш.
Раніше повідомлялося, що Коноплянка перейде в стамбульський клуб вже до кінця цього тижня і буде отримувати 3,2 мільйона євро в рік.
Джерело: 24 Канал
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