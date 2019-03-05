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      Насторожує заява ГПУ, – екс-заступник голови СБУ про вбивство Кисельова

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      Перший заступник голови СБУ у 2015-2016 роках Віктор Трепак заявив, що складно стверджувати, що між вбивством бізнесмена Сергія Кисельова та справою "діамантових прокурорів" є зв'язок.

      Трепак в ефірі 24 каналу сказав, що з 2015 року і до сьогодні справа "діамантових прокурорів" ще не завершена, а тому існують ризики. 

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      "Ми відчуваємо, що її зливають. ЇЇ покровителі безумовно зацікавлені в тому, щоб цю справу різними способами закрити", – пояснив перший заступник голови СБУ у 2015-2016 роках.

      За його словами, слідчим потрібно перевірити, чи зв'язок між вбивством Кисельова та справою "діамантових прокурорів". 

      Мене насторожила заява ГПУ. З самого початку вона заперечила (зв'язок між вбивством Кисельова та справою "діамантових прокурорів"), а це наштовхує на неприємні зв'язки,
      – пояснив Трепак.

      "Наслідок і завдання одне – закрити цю справу, адже вона набрала політичного характеру. Це вигідно владі, потрібно показати, що тоді вони діяли правильно", – додав екс-заступник голови СБУ.

      У чому суть скандалу "діамантових прокурорів"?На початку липня 2015 року СБУ провела обшук в головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури України. У результаті обшуку був затриманий перший заступник начальника ГПУ Володимир Шапакін та заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць. Вони вступили у корупційну змову та отримали хабар в розмірі 3 мільйони 150 тисяч гривень. Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 500 тисяч доларів, а в Корнійця – багато ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова. Після цього скандальних прокурорів стали називати "діамантовими".

      Як Сергій Кисельов був причетний до справи "діамантових прокурорів"?

      • Сергій Кисельов був власником ювелірної фірми ТОВ "ЮВК-Агат", але не погодився ділитися своїм бізнесом із прокурорами. Через це наразився на позапланову перевірку. Внаслідок "перевірки" у 2010 році в нього вилучили понад 500 кілограмів золота, понад 50 кілограмів банківського золота, близько 300 кілограмів срібла та діаманти з іншим коштовним камінням. Проте, про долю коштовностей йому нічого не було відомо.

      • Що цікаво, коли влітку 2015 року спливла "діамантова справа" Корнійця, а в мережі з'явилися фото вилучених в нього дорогоцінних камінців, Кисельов упізнав в них свої вироби.

      • 23 жовтня того ж року року за заявою Кисельова було відкрито кримінальне провадження щодо ймовірного привласнення діамантів прокурорами.

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      Теги: Новини України Вбивство Сергія Кисельова Розслідування ГПУ Новини Києва Жертви
      Джерело: 24 Канал
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