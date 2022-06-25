Настрій у військах – гнати окупантів за їхній "поребрик", – Криворізька ВА

Оперативна ситуація в Кривому розі досі доволі напружена. Але ситуацію повністю контролюють наші Збройні Сили.

Керівник Криворізької ВА Олександр Вілкул повідомив, що бойовий дух усіх українських частин та підрозділів на передовій дуже високий.

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Він наголосив, що наші захисники та захисниці готові боротися за кожний сантиметр рідної землі. Будівництво оборонних споруд під Кривим рогом продовжується, а військові частини нарощують технічні можливості.

Настрій у військах – не просто вести оборону, а гнати окупантів із нашої землі за їхній "поребрик",

– розповів Вілкул.

Ворог трішки відступив

За офіційними даними Міноборони, внаслідок успішних наступальних дій українських підрозділів частина сил ворога на Криворізькому напрямку залишила підготовлені оборонні позиції та відступила до району населеного пункту Ольгине Бериславського району Херсонської області.

Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти по всій лінії зіткнення з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів. Зокрема вчора:

У районі населеного пункту Біла Криниця росіяни використали бойову авіацію.

У Криворізькому районі під обстріл із РСЗВ потрапили Широківська та Гречаноподівська громади. Постраждалих немає. На околиці села Шестірня частково зруйновано один із будинків.

Окрім цього, впродовж дня росіяни обстрілювали Велику Кострому Зеленодольської громади. Пошкоджено будинки на кількох вулицях, лінії електропередач. На щастя, жертв немає. О 9 годині ворог обстріляв Зеленодольськ. Також обійшлося без втрат.

У Кривому Розі та районі ситуація стабільна. Місто живе та працює, обстановка знаходиться під повним контролем Військової адміністрації та ЗСУ,

– написав Олександр Вілкул.

Тим часом рятувальники продовжують розміновувати території. Минулої доби, 24 червня, лише в Апостоловому знешкоджено 69 ворожих касетних боєприпасів. Ще 84 касетні боєприпаси від "Торнадо-С" знешкодили біля села Олександрівка Гречаноподівської громади.

При цьому Олександр Вілкул вирішив нагадати всім про інформаційну безпеку.

Категорично заборонено викладати в соцмережі та розповідати про переміщення наших військових, місця їхньої дислокації, переміщення техніки, точні місця прильотів тощо. За це, до речі, передбачено реальний термін – від трьох до восьми років. Наші військові забезпечують нашу з вами безпеку та справляються з цим успішно. Давайте допомагати їм у цьому суворому дотриманні всіх правил,

– написав очільник Криворізької ОВА.

у Кривому Розі триває комендантська година, правил якої необхідно дотримуватися. Вона, як і раніше, діє з 22:00 до 5 ранку.

До слова, у ніч проти 24 червня росіяни обстріляли Криворізький район з реактивних систем залпового вогню "Ураган". На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

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