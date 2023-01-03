На Новий рік у Криму запустили салюти після привітання Зеленського: що це означає

У тимчасово окупованому Криму все частіше лунають вибухи. "Бавовна" суттєво впливає на настрої колаборантів та російських окупантів.

Про це 24 каналу розповів член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв. За його словами, серед колаборантів у Криму поступово наростає паніка.

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Настрої у тимчасово окупованому Криму

Ба більше, у середовищі колаборантів почався розбрат.

"Між колаборантами відбуваються суперечки. У Сімферополі одного з колаборантів за адміністративне правопорушення засудили на 10 діб ув'язнення", – сказав Барієв.

Також панікують і громадяни Росії, які незаконно приїхали на територію Криму.

Росіяни все більше почали говорити між собою про "евакуацію" з півострова і все менше – про "могутність" російської армії,

– розповів член Меджлісу кримськотатарського народу.

Він додав, що зараз росіяни масово з Криму не виїжджають. Однак у них все частіше виникають думки про те, що варто покинути окупований півострів.

Ескендер Барієв розповів про ситуацію у Криму: дивіться відео

Росія діє на новоокупованих територіях за сценарієм Криму 2014 року

Російські окупанти замовчують усе, що відбувається на фронті. За словами Барієва, на новоокупованих територіях загарбники намагаються повторити той же сценарій, як у 2014 році у Криму.

Росіяни забороняють рух гривні.

Також окупанти "заливають" окуповані території грішми. Зокрема, в окупованих населених пунктах Херсонщини росіяни обіцяють платити вихователю дитячого садочка 30 тисяч рублів. Водночас у Криму люди на такій же посаді отримують вдвічі меншу зарплату – 15 тисяч рублів.

Член Меджлісу кримськотатарського народу вважає, що таким чином росіяни намагаються купувати людей на Херсонщині. Також пропонують безплатно під'єднати російське телебачення, аби "промити" людям мізки.

"На новоокупованих територіях російські окупанти намагаються задобрити людей. А у той час в окупованому Криму, а також в російських регіонах люди отримують набагато нижчі зарплати, ніж їм пропонували у 2014 – 2015 роках", – сказав Барієв

У Криму на Новий рік запустили салюти після звернення Зеленського

Водночас на Новий рік у Криму сталося те, чого аж ніяк не очікувала окупаційна влада. Барієв розповів, що у новорічну ніч після виступу президента України Володимира Зеленського у Сімферополі, Євпаторії, Керчі та Джанкої запустили салюти.

Такі проукраїнські прояви демонструють, що в Криму є люди, які підтримують Україну та чекають на ЗСУ,

– наголосив член Меджлісу кримськотатарського народу.

Що відбувається в тимчасово окупованому Криму: коротко

Вороги бідкаються через успіхи ЗСУ та укріплюють адміністративну межу тимчасово окупованого Криму. Протягом місяця там з'явилися нові траншеї, які розташовані дуже близько до Херсонської області.

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Американський генерал Бен Ходжес переконаний, що після років окупації Україна може повернути Крим. На думку Ходжеса, це може статися вже у серпні 2023 року.

Різниця у часі між Кримом та Києвом становить 1 годину. Російські окупанти на півострові живуть за московським часом і відзначали Новий рік на годину раніше за українців.