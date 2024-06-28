Звели міст, а тепер тікають: як у Росії змінюється статус Криму

Днями росіяни свідомо збили ракету прямо над пляжем у Криму, де відпочивали люди. Внаслідок російського недбальства загинули цивільні. Звісно, така тенденція лякає росіян, які живуть чи відпочивають на півострові.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що росіяни бояться перебувати на анексованому півострові.

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Настрій кардинально відрізняється від того, що був у 2014 році

У місцевих пабліках з'явилися відео з опитуваннями людей, ймовірно, туристів. Половина росіян кажуть, що після останніх подій вирішили змінити дислокацію. Вони вже роздумують, чи прилітає, наприклад, ATACMS не на західний берег півострова, а на східний.

Всюди прилітає, тому бажано збирати манатки, повертатися на "болота" й назавжди забути дорогу в український Крим,

– мовив Тизенгаузен.

Загалом настрій у росіян не дуже хороший. У Росії все до кучі, окрім прильотів у Криму, ще й сталося декілька терактів у Дагестані. Тож фактично Владімір Путін не контролює ситуацію.

Раніше коли Росія тільки анексувала Крим, то була масштабна піар-акція, знімали фільми про будівництво Керченського мосту, пригадав політтехнолог. Росіяни почали купувати житло, будувати, але пройшов час і як виявилося, мерзенний геостратег промахнувся.

Сама Росія так побудована, що неважливо цей Путін, чи наступний – народ живе у злиднях, озлоблений, налаштований пропагандою проти Заходу, всі гвинти закручені, свобода слова знищена. Аби підтримувати цей режим, потрібно постійно воювати й показувати зовнішнього ворога,

– зазначив Тизенгаузен.

На його думку, аби Росія не воювала, вона повинна зменшитися і позбавитися ядерної зброї.

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зауважив, що Росія повинна сама захищати цивільне населення на окупованих територіях.