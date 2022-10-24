Сигнал для Путіна: після мобілізації в Росії зросли напруга та страх, погіршилися настрої

Доки у Кремлі розповідають байки, що "все йде за планом" та розповідають про міфічний успіх окупантів, настрої росіян поступово погіршуються. Зріс відсоток людей, які відчувають страх та роздратування.

Дослідження провів російський аналітичний центр. Результати свідчать, що сильний стрес росіяни відчули після оголошення про часткову мобілізацію.

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Ще у червні 2022 року, доки окупанти в Україні коїли моторошні злочини, про прекрасний настрій заявляли 15% респондентів. Однак мобілізація знизила цей показник до 7%. Тим часом кількість респондентів, які почуваються "нормально" скоротилася з 65% до 45%.

Також росіяни відчувають:

напругу та роздратування (32%);

страх і тугу (15%).

Аналітики зауважили, що настільки різкого масового погіршення настрою не фіксували за всі роки досліджень. Окрім того, зріс відсоток людей, які сумніваються у завтрашньому дні.

Водночас робити хоч щось, аби змінити своє життя, росіяни, вочевидь, не планують. "Гарматне м'ясо" у більшості слухняно їде на війну, аби поповнити лави "двохсотих".

Росіянин ховається від "могилізації" у лісі

Водночас фіксують випадки, коли росіяни намагаються уникнути "могилізації" та врятувати своє життя. Зокрема, у мережі опублікували історію айтівця, який, аби його не забрали на війну, вже місяць живе у лісі. Чоловік зауважив, що "нікого ми не захищаємо, звісно ж, а нападаємо".

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