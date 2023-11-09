Має політичний характер: як розвивається ситуація біля Авдіївки

Ворог докладає всіх зусиль, щоб штурмувати місто й прагне захопити його до кінця року. Ситуація дуже складна ще й через те, що взяття Авдіївки насамперед є політичним завданням.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що втрати росіян настільки великі, що вони не зможуть виправдати ніяких військових цілей. Окупанти хочуть оточити місто, щоб відкинути звідти наші Збройні сили.

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"Завдання, очевидно, має політичний характер, який переважає над будь-яким військовим сенсом", – наголосив військовий оглядач.

Наскільки складна ситуація

Оточення Авдіївки є вказівкою з найвищих кабінетів Кремля, тому окупанти всіма силами намагатимуться її виконати. Сьогодні російська армія штурмує коксохімічний завод. Для них це доволі зрозумілий крок, адже взяття заводу й успішне завершення штурму дозволить оточити місто по малому радіусі.

Біля заводу потужні й укріпленні позиції ЗСУ – це велика промислова споруда, вузол оборони. Якщо він впаде, тоді росіянам вдасться оточити Авдіївку по малому радіусі,

– розповів Денис Попович.

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Хоч на карті всі місця, які атакують росіяни, виглядають дуже близько, але насправді саме ці оборонні споруди завдають російській армії величезних втрат.

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