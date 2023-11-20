У Кремлі дещо усвідомили: військовий експерт пояснив задум окупантів біля Авдіївки

На початку жовтня росіяни почали активно штурмувати Авдіївку. Окупанти знищують місто та його околиці, втрачаючи при цьому безліч своїх резервів.

Сьогодні Авдіївка – одне з "найгарячіших" місць на всьому фронті. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров, зауваживши, що останнім часом ситуація на цьому напрямку практично не змінюється.

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Яка стратегічна ціль російського наступу

Вважається, що Авдіївка – це найсильніший та найбільш укріплений район, який збудували Збройні Сили України. Він розташований поруч з Донецьком, який окупанти назвали "столицею" так званої "днр". Відстань між містами зовсім невелика й сягає трохи більше ніж 10 кілометрів.

Юрій Федоров припустив мету росіян біля Авдіївки: дивіться відео

За словами експерта, спроби росіян оточити цей район цілком зрозумілі, адже просто захопити місто їм не вдається. Відтак немає сенсу намагатися "пробити чолом" бетонну стіну.

Врешті решт російське керівництво це зрозуміло, тому головна ідея тепер полягає в тому, щоб оточити Авдіївку. А якщо говорити дуже конкретно – перерізати дорогу, якою йде підкріплення для українських сил,

– підкреслив Юрій Федоров.

Це стратегічна дорога, тому якщо росіяни її переріжуть або встановлять щільний артилерійський контроль, ймовірно, єдиним виходом для ЗСУ стане евакуація з Авдіївки. Проте з військового погляду це навряд чи щось означатиме.

Варто згадати про наступ росіян на Бахмут. Там вони поклали величезну кількість людей, але не отримали ніякого стратегічного виграшу,

– зауважив військовий експерт.

Що відбувається в районі Авдіївки