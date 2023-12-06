Є певна логіка: чому саме зараз росіяни почали штурмувати Авдіївку

Росіяни намагаються взяти штурмом Авдіївку. За місто тривають пекельні бої, адже воно є добре укріпленим плацдармом ЗСУ на Сході. Росіянам важливо захопити місто не лише через політичні завдання.

Певна логіка у діях окупантів все-таки є, адже Авдіївка є передмістям Донецька. Як розповів 24 Каналу військовий експерт та аналітик Андрій Харук, це частина області, яку ворог цинічно називає так званою "днр", і хоче повністю захопити.

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Які завдання виконують росіяни

Російські загарбники обґрунтовують захоплення міста тим, що нібито звільняють свою територію. Авдіївка справді добре укріплена. Окупанти сподіваються, якщо їм вдасться зламати цей найбільш укріплений пункт, вивести його із загальної лінії оборони, то далі вони зможуть легше просуватися.

Росіяни мають певну логіку у своїх міркуваннях і вона не зводиться лише до задоволення хворобливого самолюбства Владіміра Путіна та ідеологічних завдань. Також є певні прагматичні цілі,

– підкреслив Андрій Харук.

Для того, щоб це зробити, окупанти використовують інструменти, які, на їхню думку, виправдали себе у Бахмуті. На початку жовтня росіяни намагалися штурмувати Авдіївку, як колись Вугледар, тобто кидали дуже багато бронетехніки. Але потім перейшли до перевірених дій – штурмів малими групами піхоти при підтримці артилерії. Також масово скидають керовані авіаційні бомби.

"Метр за метром вони намагаються витісняти нас з позицій. Фактично маємо війну в стилі Першої світової – це війна піхоти та артилерії", – зауважив Харук.

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Яка мета наступу на Авдіївку

Здебільшого будь-яка військова дія полягає в досягненні не лише однієї мети. Одразу ставлять кілька завдань. Те саме можемо говорити про Авдіївку.

"Тут є ідеологічна, політична ціль, а також прагматична – відкинути українських позицій далі від Донецька, щоб наша артилерія не могла обстрілювати там різні військові об'єкти", – додав військовий експерт

Крім цього, окупанти прагнуть у стратегічному сенсі переламати хід бойових дій на Сході. Але це завдання вони ніяк не можуть вирішити.

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