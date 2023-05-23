Готуються до глухої оборони: військовий експерт припустив три напрямки наступу росіян

Армія Росії, яка планувала "взяти" Київ за три дні, неспроможна витримати тиск Збройних Сил. Окупанти у паніці перед контрнаступом України готуються до марної оборони.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Павло Нарожний. Він зазначив, що у росіян недостатньо ресурсів для повноцінної атаки на жодному з напрямків.

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В пріоритеті оборона

Ворог може спробувати атакувати хіба що у напрямку Бахмута, Мар'їнки та Вугледара. Однак Нарожний переконаний, що російська армія немає потужного наступального угрупування, яке зможе прорвати оборону ЗСУ.

Росія може закидувати "м'ясними хвилями", але повноцінну величезну атаку на жодному напрямку зробити не зможе,

– сказав військовий експерт.

Дії ворога свідчать про підготовку до оборони. Насамперед на південному напрямку, адже там росіяни побудували величезну мережу оборонних споруд.

"Танкові горби, мінні поля й різні інженерні споруди. Росіяни готуються до глухої оборони", – додав Нарожний.

Військовий експерт розповів про підготовку росіян до глухої оборони: дивіться в​ідео

Ситуація на Куп'янському та Авдіївському напрямках

На Куп'янському напрямку ворог робить марні спроби відкинути наші війська за річку.

На Авдіївському напрямку Збройні Сили України наступають і витісняють окупантів. Авдіївка – найближче місце до Донецька, з якого можна тримати під артилерійським контролем весь Донецьк і його околиці.

Біля Авдіївки й Донецька розташовується Ясинувата – це величезний залізничний вузол, поруч з яким розташована Горлівка. Також українські бійці успішно йдуть у бік містечка Спартак, яке окуповане з 2014 року.

Ситуація на Авдіївському напрямку: останні події