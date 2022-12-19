Може бути багато смаженої бульби, – оглядач про загрозу контрнаступу Росії

Все частіше з'являється інформація про підготовку нового наступу з півночі із залученням білоруських військ. З настанням холодів такий сценарій стає все більш реальним.

Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий оглядач Роман Бочкала. Він переконаний, що Владімір Путін свідомо від безвиході може наразити себе на ще одну поразку.

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За словами Бочкали, у Путіна немає іншого виходу, окрім намагатися тиснути далі.

"Тобто йому потрібно або визнавати свої помилки, а це для нього крах, або силуватися воювати далі. Це також для нього закінчиться крахом, однак він трошки виграє часу", – впевнений спікер.

Не вплине на хід війни

Взимку, коли будуть сильні морози, Путін буде намагатися скористатися погодними умовами, аби спробувати нав'язати Україні ще й північний фронт, переконаний Бочкала.

В Білорусі, про яку ми зараз багато говоримо, може бути багато смаженої бульби з великим вмістом білоруського крохмалу,

– іронічно додав оглядач.

Однак, Бочкала зазначив, якщо Білорусь і вирішить вступити у війну, то це не буде принципово впливати на її результат. Українські військові дадуть гарну відсіч і розширення фронту не дозволить росіянам переломити хід війни.

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Друге фіаско

За словами оглядача, для наступу на Київ потрібна Білорусь, інших варіантів військові експерти зараз не бачать, бо, на щастя, лінія фронту дуже далека від Києва.

Бочкала наголосив, що кордон з Білоруссю добре захищений і все, що потрібно там є. Але Путін не шкодує своїх громадян, відправляє їх на убій, тому це може його не зупинити.

Якщо погодні умови будуть дозволяти, то, можливо, цієї зими ми побачимо друге фіаско Путіна з північного кордону,

– припустив військовий експерт.

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