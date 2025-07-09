Маємо бути готовими, – мер Луцька сказав, чи існує загроза наступу з Білорусі на Волинь

Загроза вторгнення з боку Білорусі завжди існує. На початку повномасштабної війни звідти наступали російські війська.

Про це 24 Каналу розповів мер Луцька Ігор Поліщук. Відомо, що восени Росія та Білорусь планують провести спільні навчання "Запад-2025".

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Чи є загроза з боку Білорусі

Як наголосив міський голова Луцька, інформація про загрозу з боку білоруського кордону з певною періодичністю з'являється з початку повномасштабного вторгнення. В різний час оцінка реальних загроз з боку Білорусі була різною.

Варто розуміти, що не можна повністю виключати сценарій повторного наступу з Білорусі. Але наразі немає даних, що Росія знову планує звідти вдарити по Україні.

Якась ймовірність такого розвитку подій є. Тому маємо бути готовими. Я думаю, що на сьогодні ймовірність такого сценарію є невисокою. Але на 100% виключати його не можемо,

– зазначив Поліщук.

Додамо, як вважає польський військовий діяч, генерал дивізії, колишній командир JW GROM (спецназ), доктор військових наук Роман Полько, Росія відпрацьовує сценарій наступу з боку Білорусі на країни Балтії та Польщу. Для цього, зокрема, проведуть навчання "Запад-2025".