Про формування ударного угруповання не мовиться, – військовий оглядач про метушню в білорусі
На аеродромі "Зябрівка" наразі концентрується досить великий контингент російських окупаційних підрозділів. Однак це не свідчить про наступ з території білорусі.
Підрозділи, які розташовані на аеродромі не використовуються під час штурмових дій. Про це 24 каналу розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Які сили росії перебувають в білорусі
За його словами, там сконцентровано екіпажі зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400, зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир-С1. А також персонал для керування та обслуговування комплексів РЕБ та РЛС.
Це свідчить про те, що на території білорусі йде концентрація досить серйозного угрупування протиповітряної оборони. Її засоби країна-агресорка може використовувати не тільки для того, щоб завдавати ударів по повітряних об'єктах, але і для ударів по поверхні, зокрема території України.
Як приклад, це можуть бути С-300, перелаштовані з класичного використання зенітно-ракетного комплексу на використання у форматі тактичної зброї.
Чи є загроза наступу з території білорусі
Не можемо говорити про те, що вони дійсно станом на сьогодні формують якесь угрупування для наступу з території білорусі на територію України,
– зауважив Коваленко.
Військовий оглядач пояснив, що окупанти наразі не мають наступального ресурсу. Першочергово вони накопичують сили, щоб завдавати ракетні удари. Аналогічна ситуація спостерігається не тільки на білоруському плацдармі, але й в інших областях росії, зокрема бєлгородській.
"Може відновитися процес обстрілу території України з білорусі, а саме наступальні дії не будуть відбуватися", – наголосив Коваленко.
Коваленко розповів про формування угрупування в білорусі: дивіться відео
Російські війська у білорусі: останні новини
- Аеродром "Забрівка" росія почала використовувати для атак на Україну ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Генштаб Збройних Сил повідомив, що територія аеропорту перебуває під повним контролем російських військових.
- На аеродромі росія накопичує значні сили. Активісти попереджають, що ймовірність ракетного обстрілу території України не просто зберігається, а схоже, йде підготовка до масованого ракетного удару. Прогнозують, що це може статись найближчими тижнями.
- У ніч на 11 серпня у районі авіабази "Зябрівка", що під Гомелем, пролунали вибухи. MAXAR опублікували супутниковий знімок, зроблений 12 серпня. Він демонструє наслідки вибуху на аеродромі. На кадрі можна побачити сліди підпалів на злітно-посадковій смузі.