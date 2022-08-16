Про формування ударного угруповання не мовиться, – військовий оглядач про метушню в білорусі

На аеродромі "Зябрівка" наразі концентрується досить великий контингент російських окупаційних підрозділів. Однак це не свідчить про наступ з території білорусі.

Підрозділи, які розташовані на аеродромі не використовуються під час штурмових дій. Про це 24 каналу розповів військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Які сили росії перебувають в білорусі

За його словами, там сконцентровано екіпажі зенітно-ракетних комплексів С-300 та С-400, зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир-С1. А також персонал для керування та обслуговування комплексів РЕБ та РЛС.

Це свідчить про те, що на території білорусі йде концентрація досить серйозного угрупування протиповітряної оборони. Її засоби країна-агресорка може використовувати не тільки для того, щоб завдавати ударів по повітряних об'єктах, але і для ударів по поверхні, зокрема території України.

Як приклад, це можуть бути С-300, перелаштовані з класичного використання зенітно-ракетного комплексу на використання у форматі тактичної зброї.

Чи є загроза наступу з території білорусі

Не можемо говорити про те, що вони дійсно станом на сьогодні формують якесь угрупування для наступу з території білорусі на територію України,

– зауважив Коваленко.

Військовий оглядач пояснив, що окупанти наразі не мають наступального ресурсу. Першочергово вони накопичують сили, щоб завдавати ракетні удари. Аналогічна ситуація спостерігається не тільки на білоруському плацдармі, але й в інших областях росії, зокрема бєлгородській.

"Може відновитися процес обстрілу території України з білорусі, а саме наступальні дії не будуть відбуватися", – наголосив Коваленко.

Коваленко розповів про формування угрупування в білорусі: дивіться відео

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