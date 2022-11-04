Чи наважиться Лукашенко вступити у війну проти України: про що свідчать останні заяви

Питання ймовірного нападу Білорусі на Україну залишається актуальним. Дипломат Роман Безсмертний вважає, що Путін та Лукашенко таки введуть війська, однак спершу дочекаються помилки Генштабу ЗСУ.

Водночас конкретних сигналів про те, що відбувається активна підготовка до наступу, станом на сьогодні немає. Про це 24 каналу сказав кореспондент "Радіо Свобода" з Білорусі Валерій Калиновський.

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Допоможемо чим зможемо

Вчора, 3 листопада, відбулося спільне засідання колегій мінстерств оборони Росії та Білорусі, де Шойгу та Хрєнін обговорювали подальші плани на 2023 рік. Звісно, на широку аудиторію конкретика не озвучувалася, але й небезпечних заяв, які вказували б на дуже поганий сценарій, також не було.

За словами Калиновського, наразі фіксують дуже серйозні перевезення білоруських танків та артилерійських боєприпасів. Це досить помітні обсяги для армії Білорусі. Окрім того, країна надає свої аеродроми для того, аби звідти Росія атакувала Україну ракетами й дронами-камікадзе.

"Це свідчить про те, що саме таким чином вона готова допомагати. Щодо можливості великого нападу з території Білорусі білоруських та російських солдатів на Україну – усе це відкладається, доки не буде сформовано якихось серйозних угруповань", – сказав кореспондент "Радіо Свобода" з Білорусі.

Відомо, що до Білорусі приїхало 3 – 4 тисячі російських "мобіків", вони розміщені на двох полігонах, їх навчають. Білоруська армія теж продовжує навчання. Але говорити про те, що вона готується пліч-о-пліч з російськими загарбниками піти на Україну – поки зарано.

Ми 8 місяців про це говоримо, але цього не сталося. Я сподіваюся, що цього і не станеться. Це не потрібно ні білоруському народу, який не має територіальних претензій до України, ні солдатам, які будуть змушені гинути за путінські палаци й мрії про відновлення Радянського Союзу. Напевно, це не потрібно і Лукашенку, але хто з ним зараз рахується?,

– запевняє Калиновський.

Путін і Лукашенко чекають помилки Генштабу ЗСУ / Готують НАПАД?

Білоруси не хочуть воювати

Станом на сьогодні в Інституті вивчення війни ризик нападу з боку Білорусі вважають мінімальним. Крім цього, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зауважує, що в білоруській армії настрої разюче відрізняються від тих, які панують в російській.

"Настрої в білорусів абсолютно мирні. Після Афганістану вони взагалі ніде не воювали – навіть миротворцями не були, на відміну від українських солдатів. Після шокуючої історії Афганської війни, де загинули білоруси, це було заборонено конституцією. Бажання та вміння воювати у білоруських військових немає", – акцентує кореспондент.

Калиновський зауважує, що якби наказ таки був відданий – складно спрогнозувати, як розвивалися б події далі. Втім, білоруський диктатор є фактичним учасником агресії проти України з 24 лютого.

Так, Лукашенко як особистість, як його влада, як його міністри – вони сприяють війні, вони посібники, вони надають територію, вони проводять провоєнну антиукраїнську пропаганду. Те, що Україна відволікає свої сили на півночі біля білоруського кордону – це теж частина війни,

– відзначив Калиновський.

Наступ з Білорусі: скільки часу потрібно окупантам

Дійсно, на тлі спільного розгортання військ Росії та Білорусі загроза для України зростає. У Генштабі ЗСУ пояснили, що Росія перекидає до Білорусі своїх "мобіків". Найімовірніше, вони без досвіду, без навчання та не дуже хочуть воювати.

Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов наголосив, що наразі наші бійці не фіксують ознак формування наступальних угруповань ворога. Відомо, що цей процес вимагає підготовки військовослужбовців й займає певний час. Як стверджує Громов, це бути не раніше ніж через 2 – 3 місяці.