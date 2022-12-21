Які літаки Росія розмістила на білоруському аередромі в Мачулищах: свіжі супутникові фото

21 грудня 2022, 21:50
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Джерело:

"Беларускі Гаюн"

Росіяни розміщують в Білорусі свої ракети та авіацію. У мережі зявилися нові знімки аеродрому в Мачулищах, на яких видно, що саме там дислокується.

Зокрема, на фото можна побачити МіГ-31К, А-50 і 20 вертольотів. Знімки зробили 19 грудня.

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Що росіяни розмістили в Мачулищах

На супутниковому знімку аеродрому в Мачулищах видно, що там дислокуються:

  • ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" (RF-93966);
  • Ан-26 ВПС РБ – 2 одиниці (EW-007DD і EW-009DD);
  • Іл-76 ВПС РБ – 2 одиниці (EW-004DE і EW-005DE);
  • Ту-134 ВКС РФ (RF-65681);
  • Вертольоти Мі-8 і Мі-24 ВПС РБ – орієнтовно 20 одиниць;
  • МіГ-31К ВКС РФ – 3 одиниці (RF-95194, RF-92445, RF-92215).

Дивіться фото, що окупанти розмістили у Білорусі / Фото "Беларускі Гаюн"

 

Загроза наступу з Білорусі: коротко

  • Після зустрічі кремлівського диктатора Владіміра Путіна та самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка почалися масові пересування військової техніки й підготовка до атаки. Однак згодом цю інформацію спростували. Військовий експерт Михайло Притула зауважив, що у Путіна поки немає сил для нападу з Білорусі.
  • За його словами, для наступу на Україну там має бути зосереджено щонайменше 200 – 300 тисяч військових, бронетехніка, артилерія, ракетні війська, велика кількість автомобільної техніки тощо. Ба більше, це все треба зібрати одномоментно.
  • У Міноборони України заявили, що ризик наступу з Білорусі існує, оскільки вона системно підтримує Росію та дозволяє атакувати нашу країну зі своєї території. Проте міністр оборони Олексій Резніков вважає, що про вступ у війну саме білоруських військових не мовиться.

Автор: Ольга Котів