Які є передумови для наступу росіян з боку Білорусі: пояснення ЗСУ

Українці досі говорять про можливий новий наступ окупантів з боку Білорусі. У Збройних Силах детальніше розповіли про ймовірність нападу.

Нині у Білорусі не вистачає певної кількості військ. Про це заявив помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євгеній Силкін в ефірі національного телемарафону.

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Які передумови для наступу окупантів з Білорусі

За словами Силкіна, говорити про можливість повторного наступу на України з боку Білорусі можна у разі посилення угрупування військ до 50 – 70 тисяч військових. Втім, наразі на території республіки немає такої кількості солдатів.

Ми будемо впевнені, що Росія розпочне новий наступ, коли на території Білорусі з'явиться достатня кількість ворожих військ. А саме, коли посилять угрупування військ до близько 50-70 тисяч військових. Тоді ми зможемо говорити, що вони готові до нового наступу,

– розповів Силкін.

На сьогодні з Росії до Білорусі заїхало близько 4 тисячі військовослужбовців, але цього недостатньо. Втім, кожен полігон готовий прийняти до 5 тисяч солдатів.

Що кажуть у розвідці про можливий наступ з території Білорусі

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов розповідав, що наразі на території Білорусі перебувають близько 4 300 російських військовослужбовців. Тому загроза наступу звідти мала, але ситуація може швидко змінитись.

За словами Буданова, ситуація може швидко змінитися, коли Росія втратить Херсон. Боєздатне угруповання і після виходу з-під Херсона частково буде передислоковано на Запорізький напрямок, але частина їх може просунутися на північ до Білорусі. Тоді може виникнути загроза.

Раніше Буданов зазначав, що для наступу на Київ окупантам потрібно понад 2 тижні перекидати війська до Білорусі, а зараз цього не відбувається. Однак ще 24 жовтня говорили про близько 3 200 військових.

А військовий Кирило Сазонов вважає, що новий наступ на столицю України можливий, але він буде набагато складнішим для росіян, ніж це було в лютому – березні 2022 року. За його словами, наразі українська армія краще підготовлена, а в Росії вже немає професійної армії.

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