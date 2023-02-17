Росіяни можуть піти в наступ з Білорусі, але це буде дуже складно, – Зеленський

Загроза наступу з Білорусі досі залишається. Президент Володимир Зеленський переконаний, що Ворог може спробувати атакувати з цього напрямку, але цей процес має низку проблем.

Про це глава держави заявив під час виступу на Мюнхенській конференції, повідомляє 24 Канал. Володимир Зеленський відзначив, що під питанням те, чи зможе Росія втягнути у війну Білорусь.

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Білоруси проти втягнення у війну

Володимир Зеленський відзначив, що високої ймовірності наступу з Білорусі зараз немає. Найпершою причиною є те, що росіянам складно залучити білоруську армію, адже білоруси не хочуть воювати проти України. За словами президента, 80% білорусів проти цього, тож отримати підтримку таких дій ворогу буде складно.

Глава держави підкреслив, що вступ Білорусі у війну буде великою історичною помилкою.

Одна справа, коли з їхньої території, з деяких аеропортів летить авіація чи летять ракети з території, які були під контролем Росії. Це одна справа. Інша справа, якщо ти свідомо йдеш в наступ і доєднуєшся до російських терористів. Ти в цей момент стаєш терористом і тим самим робиш Білорусь частиною терористичного режиму Путіна і цієї загарбницької війни й одночасно ти станеш суб'єктом майбутнього програшу, суду, трибуналу, відшкодування,

– наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що сил у Білорусі для війни недостатньо і кожен, хто прийде на нашу землю – загине. Володимир Зеленський наголосив, що це не погроза, а факт – наша країна захищає себе і ні на кого не збирається нападати.

Лукашенко тим часом знову за своє

Станом на 17 лютого, за даними Генштабу ЗСУ, на Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування ударних угруповань для наступу, проте тема загрози вступу Білорусі у війну на боці Росії не зникає з інформаційного поля.

Напередодні самопроголошений білоруський президент Алєксандр Лукашенко заявив, що Білорусь нібито є мирною країною і не хоче війни, тому свої війська в Україну не вводитиме. Однак і тут не обійшлося без погроз, мовляв, Білорусь не наступатиме, поки їй ніхто не загрожує. І це при тому, що в Україні вже неодноразово заявляли про те, що наша країна не збиралася і не збирається ні на кого нападати. Та це важко зрозуміти людині, яка вже майже рік не може показати 4 позиції на карті.