У Білорусі формують угруповання військ Союзної держави: чи є загроза нападу

Наразі ознак наступу окупантів з території Білорусі немає. Проте там триває формування угруповання військ так званої Союзної держави.

Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов, повідомляє 24 канал.

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Чи є загроза нападу з Білорусі

Громов розповів, що на Волинському, Житомирському та Київському напрямках ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявили.

На території Білорусі триває формування регіонального угруповання військ сил так званої Союзної держави. Угруповання Сил оборони Збройних Сил України продовжує вести стабілізаційну операцію,

– повідомив бригадний генерал.

Зауважимо, що нещодавно помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ Євгеній Силкін повідомив, які є передумови для наступу росіян з боку Білорусі.

Наскільки велика загроза наступу з Білорусі: думки експертів

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 каналу , що режим самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка – приречений, про що диктатор "прекрасно знає". Водночас оглядач запевнив, що нове вторгнення в Україну з цього напрямку наразі малоймовірне.

, що режим самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка – приречений, про що диктатор "прекрасно знає". Водночас оглядач запевнив, що нове вторгнення в Україну з цього напрямку наразі малоймовірне. У Генштабі ЗСУ ж повідомили, що у складі прикордонних військ Білорусі створюються підрозділи операторів ударних безпілотників.

Окрім цього, на території країни посилили заходи із затримання громадян з проукраїнською позицією.

Своєю чергою, колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес вважає, що Білорусь не зможе вступити у війну.

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