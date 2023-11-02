Один наступає на ті самі граблі, інший робить висновки: в ISW порівняли Залужного і Герасимова

Росіяни продовжують наступ на Авдіївку, зазнаючи величезних втрат у техніці та особовому складі. В Інституті вивчення війни заявили, що начальник генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов цілковито відповідальний за черговий провал окупантів.

Валерій Герасимов не зумів винести уроків із попередніх невдалих російських спроб наступальних дій. І цим він програє українському головнокомандувачу Валерію Залужному.

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Російське дежавю під Авдіївкою

Те, що відбувається під Авдіївкою – доказ неспроможності російського командування засвоїти минулі помилки. Намагаючись захопити українське місто, ворог використовує ту саму тактику, яку він застосовував на різних напрямках протягом кампанії 2022 – 2023 років, і яка не приносила йому жодних успіхів, лише шалені втрати. На Авдіївському напрямку противник знову пробує атакувати українські укріпрайони за допомогою бронетехніки та піхоти.

Раніше окупанти зазнали значних втрат в особовому складі та техніці під час невдалого наступу на Вугледар взимку 2022-2023 років. Тоді вони теж намагалися взяти місто кількома хвилями механізованих атак на укріплені українські позиції. Ці штурми важкої піхоти повністю знищили російські підрозділи, які брали участь у них, зокрема 155-ту морську піхотну бригаду, яку, як повідомляється, довелося кілька разів відновлювати через втрати, зазнані під Вугледаром.

Та сама історія зараз повторюється під Авдіївкою. Там ворог теж кидає свої сили у подібні штурми, зазнаючи катастрофічних втрат.

Контраст між невдачею Герасимова в цьому плані та вдумливою та публічною оцінкою генералом Залужним викликів, які постали перед Україною, та шляхів їх вирішення є помітним,

– йдеться у звіті військових експертів.

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