Лукашенко лише прикидається ідіотом: чому Білорусь не атакуватиме Україну

Зараз Росія загрузла у боях в Україні, тому не може готуватися до наступу на інших ділянках. Лише, коли вдасться заморозити війну й звільнити частину військ, тоді можна говорити про наступні плани Владіміра Путіна.

Складно загадувати, що буде далі, бо на майбутнє впливає безліч чинників. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, додавши, що не треба забувати про білоруську армію.

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Чи може Білорусь долучитися до війни

Збройні сили Білорусі активно готуються до війни, але наразі до бойових дій їх не залучають. Александр Лукашенко розуміє, що кидати армію на фронт в Україну взагалі не варіант.

Він досвідчений політик. На відміну від Владіміра Путіна, він одного разу виграв конкурентні вибори, тому вміє виживати, перебувати у складному середовищі. Лукашенко розуміє, що не може кинути свої сили проти України, бо ЗСУ знищать їх,

– розповів Яковенко.

Повідомляють, що білоруський диктатор може підготувати 50 – 100 тисяч бійців, але треба пам'ятати, що мовиться про бійців, які навіть не "нюхали пороху". А боєздатність армії якраз і визначається тим, через що пройшли військові.

Україна воює вже 10 років, тому вона така сильна. Росія також, тому її не можна недооцінювати, а білоруська армія не воювала ні дня. Лукашенко це розуміє. Він лише прикидається ідіотом, але насправді таким не є,

– зауважив Ігор Яковенко.

Він додав, що навіть з підтримкою Путіна, армія Лукашенка зможе протистояти ЗСУ максимуму кілька тижнів. Але якщо очільник Кремля зможе якимось чином заморозити війну, то використає це для розпалювання інших конфліктів.

"Для Путіна війна стала єдиною формою існування. Без цього він не може. Путін пройшов точку неповернення 24 лютого 2022 року. Тому далі шукатиме можливості для її продовження", – підкреслив російський опозиційний журналіст.

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