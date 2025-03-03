У ГУР відповіли, чи є загроза наступу росіян на Дніпропетровську область

Російська армія поки що не вийшла на кордони Донецької області з Дніпропетровською. Від цього успіху залежатиме, як саме розвиватиметься подія у цьому регіоні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника начальника ГУР МО, генерал-майора Вадима Скібіцького в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Що сказав Скібіцький про загрозу наступу росіян на Дніпропетровську область

Вадим Скібіцький наголосив, що оцінювати загрозу наступу росіян на Дніпропетровську область потрібно з того, чи виконає країна-агресорка завдання з виходу на кордони саме Дніпропетровської області.

У разі успіху Росії, зростає загроза проведення будь-яких штурмових дій, розвідувальних дій, і до того ж це зменшує радіус бойового застосування артилерійських та реактивних систем залпового вогню противника для завдання ударів по нашій інфраструктурі,

– пояснив генерал.

До слова, заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України підтвердив, що кількість боєзіткнень на фронті, порівняно з попереднім періодом, дійсно зменшилася.

Водночас він застеріг, що угруповання ворога, яке наразі є на фронті, досі лишається сильним, а на зменшення кількості атак може впливати перегрупування з боку армії країни-агресорки, а також погода.