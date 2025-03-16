Офіцер з морської піхоти оцінив ймовірність наступу окупантів на Дніпропетровщині
- Офіцер Денис Бобков вважає, що Росія намагається досягти кордонів Донецької і Дніпропетровської областей, незважаючи на обстріли цивільної інфраструктури.
- Бобков вважає, що Росія не має достатньо сил для вторгнення у Дніпропетровську область, а чутки про це можуть бути інформаційною атакою для викликання паніки.
Ситуація на фронті залишається складно, росіяни продовжують наступати на східних напрямках. Офіцер розповів, чи можливий наступ на Дніпропетровщину.
Старший офіцер відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти Денис Бобков оцінив можливість наступу росіян у Дніпропетровській області. про це пише 24 Канал із посиланням на Radio NV.
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Росії все одно на кордони областей
Бобков вважає, що основним завданням ворога все-таки є дійти до кордонів Донецької і Дніпропетровської областей.
Думаю, що зараз він буде застосовувати всі наявні сили і ресурси для досягнення цієї мети,
– сказав він.
За словами офіцера, у Дніпропетровській області була категорія цивільних, які були впевнені в тому, що ворог не буде бити по їхніх селах, тому що не має на меті заходити в Дніпропетровську область. Натомість вони на власному досвіді відчули, що Росії все одно на кордони областей.
Офіцер наголосив, що ворог б'є по цивільній інфраструктурі як в Донецькій області, так і в Дніпропетровській.
Чи зайдуть росіяни на Дніпропетровщину
Водночас Бобков висловив думку, що росіяни не намагатимуться заходити у Дніпропетровську область, оскільки не мають сил та ресурсів для повномасштабних наступів. Військовий переконаний, що росіяни мають зупинитись.
Він також припустив, що поширення інформації про можливий наступ Росії у Дніпропетровській області - це інформаційна атака, щоб посіяти паніку серед цивільних та військових.