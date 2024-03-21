Дефіцит особового складу та боєприпасів у ЗСУ ускладнює утримання позицій, – британська розвідка

Ситуація на сході України залишається нестабільною. Нестача особового складу та боєприпасів, ймовірно, обмежує здатність українських військових утримувати позиції.

Російські війська продовжують зосереджувати свої операції в Донецькій області на сході України, досягаючи незначних успіхів. Про це йдеться у щоденному звіті Міноборони Британії.

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Окупанти намагалися розширити зони контролю на північний захід від Донецька і, швидше за все, ведуть боротьбу за низку сіл, включаючи Орлівку, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

У розвідці зазначили, що останніми тижнями просування російських військ сповільнилося, ймовірно, частково через значні втрати під час боїв за Авдіївку.

Ситуація залишається нестабільною, дефіцит особового складу і боєприпасів в українських сил, ймовірно, обмежує їхню здатність утримувати позиції,

– йдеться у зведенні.

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