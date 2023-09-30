Росіяни хотіли захопити Харків: на які хитрощі йшли наші військові, щоб не дозволити цього

Окупанти в перші дні повномасштабного вторгнення прагнули взяти під контроль Харків. Місто чинило спротив, а наші захисники – використовували певні хитрощі, щоб не дозволити ворогу досягнути цілі.

У новому документальному фільмі Дмитра Комарова "Рік. Харківщина" наші військові пригадали трюки, які торік використовували проти російських загарбників у Харкові. Серед них – використання муляжів.

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Влаштовували пастки росіянам

Командир 127-ї окремої бригади територіальної оборони України Роман Грищук розповів, як вдавалося виявляти та нищити окупантів. Для цього торік використовували приманки у вигляді манекенів.

У Харкові дуже сильно застосовувався цей прийом. Були свої назви цих манекенів у кожного підрозділу: десь Жорік, десь Ваня називався,

– зауважив Роман Грищук.

Глава ГУР МО Кирило Буданов також прокоментував використання таких приманок.

Я вам скажу, і такі трюки зараз використовуються. Більшість розвідданих вони отримували від повітряної або космічної розвідки. Зрозуміло, відрізнити людина або манекен, досить важко,

– зазначив Кирило Буданов.

Очільник української розвідки звернув увагу на те, що до 24 лютого 2022 року Москва щиро вірила, що Харків – проросійське місто. І що його вдасться захопити швидко і без спротиву.

Вони насправді вірили, що Харків – російське місто, яке просто чекає "визволителів". Це реально правда,

– констатував Буданов.

За словами командира 92-ї окремої штурмової бригади Павла Федосенка, співвідношення сил на початку вторгнення по техніці було 1 до 20 та 1 до 10 по особовому складу на користь так званої "другої армії світу".

У цьому ж документальному фільмі командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розповів про роль Харкова. За його словами, володіння цим містом було для росіян принциповим.

Історично. І якщо наразі взяти Харків – це промисловий центр, це велика кількість працюючих високотехнологічних підприємств, це потужний центр культури. І, звичайно ж, володіння таким центром для них (росіян – 24 Канал) було принциповим,

– зазначив він.

Водночас він зауважив, що володіння Харковом мало також величезне моральне значення. Причому як для російських загарбників, так і для самої України.