Чи можливий наступ росіян на Харків: боєць ЗСУ оцінив задум

Останніми днями Харків перебуває під потужними атаками ворога. Тимчасом росіяни заявляють, що планують піти у наступальні дії на місто, але до таких намірів ворога потрібно ставитися вкрай обережно.

Таку думку 24 Каналу висловив боєць ЗСУ та політолог Тарас Березовець, зауваживши, що Росія продовжує "годувати" нас пропагандою. У такий спосіб вони хочуть послабити наш бойовий дух.

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Можливий наступ на Харків

Версії, які російська пропаганда "вкидає" щодо Харкова є обманом. Це робиться навмисне, щоб зламати наш дух і супротив харків’ян та українських сил оборони, мовляв, що вони все одно захоплять Харків, але знищувати його не будуть, зайдуть "мирно", "цивілізовано", головне при цьому їм здатись.

Це все інформаційна спецоперація і до такого треба ставитись дуже уважно,

– наголошує Березовець.

Суцільна пропаганда

Ще на початку повномасштабного вторгнення Росія прославилась своєю пропагандою. Росіяни заявляли, що не воюють з мирним населенням, що їхній ворог – це не українська армія, а режим "нацистів та наркоманів Києва". Говорили, що завдають ударів лише по військових об’єктах, цивільна інфраструктура їх не цікавить. Боєць ЗСУ наголосив, що зараз триває намагання знову повторити всю цю історію.

"Ми знаємо, як вони вміють воювати, вони знищують повністю все. Ні один населений пункт України, який був взятий противником, крім тих, які були захоплені зненацька, був взятий не так, як вони розповідали. Мар’янка, Бахмут, Авдіївка припинили існувати. Тому всі ці версії вони можуть залишити хіба для себе", – прокоментував Березовець.

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