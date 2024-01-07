Потрібна концентрація величезної сили: Маломуж сказав, чи здатні росіяни наступати на Харківщині

Західні ЗМІ писали, що буцімто Росія готує новий масштабний наступ на Харківщині, який може початися 15 січня. Для цього їм потрібно надзвичайно багато особового складу, техніки та боєприпасів.

Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що кілька місяців тому окупанти залучили на Харківщині близько 110 тисяч особового складу. Сюди входять і танкові підрозділи, і десантники, і морська піхота тощо.

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Їхньою ціллю як був, так і залишається Куп'янськ. Вони змогли кілька місяців тому просунутися на 2 – 3 кілометри. Потім їх вдалося відкинути назад.

Чи буде масштабний наступ під Харковом

Як наголосив Маломуж, зараз Росія має три основні завдання. Перше – знову-таки захопити Куп'янськ. Друге – взяти під контроль Авдіївку. Третє – відкинути наші війська від Бахмута. Крім того, вони ще намагаються вибити українських військових з Роботиного на Запорізькому напрямку.

Ось такі сьогодні в них завдання. Фронт розтягнутий на 1250 кілометрів. Щоб наступати на Харків, їм потрібно щонайменше втричі збільшити угруповання. А це також і боєприпаси, і ракетні системи, і артилерія, і танки, і БТР. Тобто усе потребує величезної концентрації сил,

– сказав Маломуж.

Виходячи з ситуації на фронті, Росія не може зараз зосередити таку кількість військ на Харківщині. Найімовірніше, будуть локальні наступальні дії на кількох напрямках. Вони намагатимуться покращити своє тактичне становище.

Такі намагання будуть. Все буде залежати від того, наскільки ефективно ми зможемо організувати потужні контрудари по цьому угрупованню. Але за всіма ознаками Росія не зможе організувати в цьому регіоні потужну наступальну операцію,

– сказав Маломуж.

Ситуація на Харківщині: коротко