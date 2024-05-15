Поблизу Лук'янців та Вовчанська тривають бої: Сили оборони не дають окупантам закріпитися

В районах Лук'янців та Вовчанська на Харківському напрямку тривають запеклі бої. Російські війська продовжують намагатися здобути тактичну перевагу.

Останні кілька днів противник активно використовує групи піхоти, які намагаються закріпитися біля населених пунктів на півночі Харківщини. Про це повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук.

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Окупанти хочуть зробити собі умови для подальшого просування

Противник своїми діями намагається забезпечити сприятливі умови для подальшого просування. Зокрема, задля зайняття більш вигідних позицій на місцевості. Підрозділи Сил оборони не дають російським окупантам закріпитись. Контратакують, завдають ударів з артилерії та залучають також підрозділи БпЛА,

– розповів Музичук.

За його словами, протягом останніх кількох днів противник активно залучає групи піхоти, які намагаються закріпитися поблизу населених пунктів на півночі Харківщини.

Також російські окупанти намагаються доставляти свій особовий склад та боєприпаси на малогабаритній автомобільній техніці. За минулу добу нацгвардійці знищили один багі та два склади з БК окупантів.

Бійці спецпідрозділу Нацгвардії "Омега" підтверджують, що ворог активно намагається закріпитися на півночі Харківщини.

"Також працюють снайпери "Омеги" з метою завдання втрат противнику на околицях населених пунктів Глибоке, Лук'янці", – додав Музичук.

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